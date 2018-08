: #Carceri, evade e accoltella il cognato - CyberNewsH24 : #Carceri, evade e accoltella il cognato - TelevideoRai101 : Carceri, evade e accoltella il cognato -

Un albanese di 45 anni è evaso dal carcere di Torino, poi hato ilegiziano e si è dileguato. Il 45enne era detenuto in regime di semilibertà e lavorava come operaio in una ditta di Moncalieri. Lo scorso martedì, invece di tornare in cella, l'albanese si è recato nella casa dele lo ha ferito con 2 coltellate. Ora è ricercato dalla Polizia per tentato omicidio.(Di giovedì 2 agosto 2018)