Capo d' Orlando | Me | | due ragazze finaliste del concorso young artists and author

POTERE AL POPOLO Domani raccolta firme oggi a Capo d'Orlando su iniziative popolari : La proposta di legge "per una legge elettorale costituzionale", ha l'obiettivo di riaprire la discussione politica e parlamentare al fine di cambiare la legge elettorale in vigore, il rosatellum, che ...

Palermo : M5S - rilievi Mef sono la Capo retto di Orlando : Palermo , 6 lug. (AdnKronos) - "E' incredibile che una Caporetto venga raccontata alla città come una vittoria: il sindaco continua a prendere in giro i palermitani. Dei 46 rilievi del Mef, venti hanno portato all’adozione di misure correttive perché ritenuti fondati, altri dieci hanno portato ad una

Due giornate di eventi - a Capo d'Orlando ed a Piraino : L'Associazione 'Corrado Lazzara Onlus', in occasione del 2* anniversario della morte della giovane studentessa orlandina Lorena Mangano, unitamente alla sua famiglia, ha organizzato due giornate in ...

Capo d'Orlando - Me - : lavori all'ex scalo merci - avviate le procedure per il bando : La stazione ferroviaria di Capo d'Orlando e lo scalo merci , operative rispettivamente dal 1893 e dai primi anni del 1900, hanno rappresentato uno snodo cruciale per l'economia ed il traffico ...

Premio scientifico internazionale 'Capo d'Orlando' - assegnati a Vico Equense i riconoscimenti del ventennale : Anche il Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo si evolve sempre più in chiave digitale, non solo per comunicare la scienza ma anche per raccogliere i commenti entusiasti dei turisti ...