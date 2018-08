CAOS LIBIA Il nuovo risiko per l' Italia con l' incognita migranti

CAOS LIBIA/ La carta segreta dell'Italia che non piace a Macron (ma a Putin sì) : Negli ultimi mesi si è riaperto l'ennesimo capitolo della "guerra fredda" tra la Francia e l'Italia per la LIBIA. E Roma ha ottime carte da giocare. MICHELA MERCURI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:02:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ "L'Italia deve aiutare Serraj e Haftar a controllare il sud della LIBIA", int. a M. BertoliniSCONTRO FRANCIA-ITALIA/ Il piano nascosto di Macron per eliminarci dalla LIBIA, di G. Sapelli

SALVINI CONTRO UE : "SANZIONI RUSSIA? DIRE NO NON CI SPAVENTA"/ Ultime notizie : ipotesi veto. CAOS sulla Libia : Matteo SALVINI CONTRO l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di sCONTRO dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Nel CAOS della Libia - l'Eni di Descalzi non lascia ma raddoppia : Il funzionario, intervenendo durante una trasmissione televisiva locale, ha continuato: "Questa decisione provocherà ulteriori perdite all'economia libica come quelle subite nel 2013 e nel 2014, ...

LIFELINE - SALVINI : “ONG FINANZIATE DA SOROS”/ CAOS nave con migranti - Ministro : “giusto intervenga la Libia” : LIFELINE, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": migranti ancora in mare in attesa di destinazione. SALVINI non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

CAOS LIBIA/ Elezioni e pacificazione - il flop di Macron rilancia l'Italia : Il vertice di Parigi dello scorso 29 maggio voluto da Macron si è rivelato un fallimento, perché in LIBIA comandano le milizie e le Elezioni sono già a rischio. MICHELA MERCURI(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS LIBIA/ Macron usa l'Isis e la crisi dell'Italia per prendersi Tripoli e Bengasi, int. a M. MercuriCAOS LIBIA/ I fantasmi di Sarkozy e Gheddafi jr agitano il voto libico 2018, di M. Mercuri

Tripoli prigioniera del CAOS E Macron vuol rubarci la Libia : Tripoli è paralizzata dalle milizie. Roma dai veti in salsa europea del Presidente Sergio Mattarella e dagli accordi impossibili tra Lega e Cinque Stelle. Ma nel caos libico e in quello romano sguazza un Emmanuel Macron deciso a fregarci l'ex colonia e le sue ricchezze energetiche. Certo i suoi piani non sembrano procedere per il meglio. Il blocco dei ministeri libici, circondati venerdì notte degli armati della Brigata 301 arrivata in forze da ...