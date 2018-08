Canottaggio | Europei 2018 | analisi delle batterie Il ritorno di Lodo e la sorpresa

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante ombre per l’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per il 4 di coppia - bene anche le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Canottaggio: dopo tanta attesa finalmente si inizia! Sarà una giornata piena di regate, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30 verrà dato spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara giovedì 2 agosto. Programma e orari : Oggi (giovedì 2 agosto) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Il Programma odierno prevede le batterie per tutte le specialità tranne l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, le cui gare si disputeranno da venerdì. Sarà quindi subito una giornata importante per gli equipaggi azzurri, che proveranno a centrare il pass diretto per le finali. Gli Europei di Canottaggio ...

Canottaggio - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 2 agosto : Dopo tanta attesa finalmente oggi si inizia! Scattano a Glasgow gli Europei di Canottaggio: ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30, spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle corsie per la finale ...

Canottaggio - Europei 2018 : il programma - gli orari e tutti gli azzurri in gara giorno per giorno : Scatteranno domani gli Europei di Canottaggio: tra sabato e domenica saranno assegnati 17 titoli continentali. Andiamo a scoprire il calendario delle gare e a che ora saranno in gara i 16 equipaggi italiani. Per i turni successivi alle batterie, la presenza di azzurri in gara, come segnalato, è da considerarsi eventuale. Di seguito il calendario completo degli Europei di Canottaggio: Giovedì 2 agosto 10:30 Due senza senior femminile – ...

Canottaggio - Europei 2018 : le batterie di domani. Saranno 15 gli equipaggi azzurri impegnati : Dopo tanta attesa finalmente domani si inizia! Scattano a Glasgow gli Europei di Canottaggio: si inizia subito con una giornata piena di regate. Domattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30, spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non Saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle corsie per la ...

Canottaggio - Europei 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sugli Europei di Canottaggio, che andranno in scena a Glasgow dal 2 al 5 agosto: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile L’Olanda presenta lo stesso equipaggio giunto terzo nella terza tappa di Coppa del Mondo e dovrebbe ambire all’oro. La Romania ha affiancato a Madalina Beres la giovane Maria Tivodariu, e punta almeno ...

Canottaggio - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Gli azzurri voglio confermarsi i più forti : L’Italia cercherà di confermarsi la nazione più forte agli Europei di Canottaggio, che si svolgeranno dal 2 al 5 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Lo scorso anno il Bel Paese vinse il medagliere sia nella rassegna iridata che in quella continentale, chiusa con ben otto medaglie (tre ori, un argento e quattro bronzi). Quest’anno saranno 16 gli equipaggi azzurri che andranno a caccia del titolo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli equipaggi dell’Italia e la composizione delle imbarcazioni : L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2018 di Canottaggio che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. La nostra Nazionale manderà in acqua ben 16 equipaggi con l’obiettivo di conquistare diverse medaglie e di confermare gli ottimi risultati ottenuti ai Mondiali dello scorso anno. Il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione delle varie imbarcazioni (11 seniores, 5 pesi leggeri) durante ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Diversi equipaggi da medaglia : L’Italia è pronta confermarsi ai vertici agli Europei di Canottaggio che prenderanno il via giovedì 2 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Saranno 16 gli equipaggi azzurri in gara che andranno a caccia del titolo continentale. Una formazione ricca di talenti, che potrà davvero fare incetta di medaglia. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i convocati dell’Italia. Uomini Senior Singolo-Emanuele Fiume: dopo aver fatto esperienza con il ...

Canottaggio – Europei di Glasgow - ufficializzate le formazioni dei 16 equipaggi azzurri : Al Campionato Europeo Assoluto le 16 formazioni azzurre, ecco chi prenderà parte all’importante evento di Glasgow Parte oggi, alla volta di Glasgow (Scozia), la delegazione azzurra che dal 2 al 5 agosto prenderà parte al Campionato Europeo Assoluto (senior e pesi leggeri). Il Canottaggio è una delle discipline sportive in programma nell’Europeo multisport che si svolgerà fino al 12 agosto tra Glasgow e Berlino e sarà trasmesso ...