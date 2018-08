Sofia è morta : raccontò il Cancro su Facebook/ L'ultimo post : "Le brutte notizie hanno rotto" : Non ce l'ha fatta Sofia Calliope Zilio, la ragazza di 26 anni ammalata di tumore contro cui combatteva da un anno, e che raccontava il suo diario della malattia su un blog(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Per chi la conosceva, e anche per chi non la conosceva, era un appuntamento fisso. Il giovedì sera ci si "sintonizzava" sulle frequenze di Sofia: era lei a chiederlo ai followers del...

Un componente della cannabis, il cannabidiolo, sarebbe in grado di moltiplicare per 3 la sopravvivenza dopo un cancro al pancreas trattato con chemioterapia. Uno studio internazionale, guidato da Marco Falasca dell'università Queen Mary di Londra, a cui hanno collaborato università italiane e australiane, ha infatti dimostrato l'efficacia di questa sostanza sui topi. Per la ricerca – pubblicata sulla rivista ...

Non ce l'ha fatta Sofia Calliope Zilio, la ragazza di 26 anni ammalata di tumore contro cui combatteva da un anno, e che raccontava il suo diario della malattia su un blog

Cannabis e Cancro - la storia di Mirko : “Assumerla mi ha aiutato tanto con chemio e radio” : Mirko Figoli è un paziente che negli anni, oltre a chemio e radioterapia, ha affiancato anche la Cannabis per trattare il suo tumore cerebrale. "Mi ha aiutato a combattere gli effetti collaterali della chemio e quindi nausea, dolore e stanchezza: a chi ha un tumore o una patologia per la quale è prescrivibile, io consiglio sempre la Cannabis"Continua a leggere