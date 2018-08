Campionati Europei pista | l' Italia a caccia di medaglie

Campionati Europei strada - Kristoff favorito. L'italia Punta su Viviani : Glasgow capitale del ciclismo europeo. Dopo le prove continentali su pista, la città scozzese ospiterà quelle su strada che si disputeranno dal 5 al 12 agosto. In palio ci saranno le maglie della ...

Non è sicura la partecipazione di Daisy Osakue ai prossimi Campionati europei : Venerdì 3 agosto l'atleta eseguirà un controllo oculistico presso l' Istituto di Medicina e Scienza dello Sport , al fine di valutare se le condizioni cliniche e la terapia in atto siano compatibili ...

Ferimento di Daisy Osakue. Malagò : “Partecipazione ai Campionati Europei a forte rischio” : Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha reso noto che la partecipazione della discobola italiana ai prossimi campionati europei potrebbe essere compromessa: "Daisy deve assumere una quantità di cortisone per la cura dell'occhio colpito che non potrebbe assumere".Continua a leggere

A Glasgow e Berlino dal 2 al 12 agosto Campionati Europei di 7 sport : Saranno complessivamente in gara quasi 5000 atleti, di cui circa 1500 per i Campionati Europei di atletica leggera a Berlino, mentre per gli sport che si svolgeranno a Glasgow saranno oltre 3000 gli ...

Parapendio Campionati Europei Argento e Bronzo per l'Italia : La squadra campione d'Europa 2018 è la Spagna che precede appunto l'Italia, poi a Francia campione del mondo in carica e Germania. La medaglia d'oro nella classifica individuale è stata messa al ...

Vela – Campionati Europei Classe Contender : in testa l’italiano Marco Ferrari : Al Circolo Vela Arco iniziati i Campionati Europei Classe Contender: in testa l’italiano Marco Ferrari, seguito a 4 punti da Antonio Lambertini Altro Campionato Europeo al Circolo Vela Arco e questa volta di una Classe molto particolare: una deriva singola in cui il timoniere fa anche da prodiere, uscendo al trapezio- questa la caratteristica più particolare della Classe Contender che dal 30 luglio al 3 agosto disputa il Campionato ...

Campionati Europei MTB 2018 - secondo posto per Marika Tovo nella prova Cross Country U23 : L’azzurra conquista il secondo gradino del podio nella prova Cross Country Under 23 femminile, il titolo va alla svizzera Frei Ancora una medaglia per l’Italia in questi Campionati Europei MTB 2018: secondo argento della giornata per la nazionale azzurra, dopo quello vinto questa mattina da Avondetto. A conquistare il secondo gradino del podio stavolta è Marika Tovo, nella prova Cross Country dedicata alla categoria Under 23. ...

Campionati Europei di Wakeboard : a Rieti in arrivo 200 atleti da 18 Nazioni : A Rieti i Campionati europei di Wakeboard A Borgo San Pietro si aprono domenica (dal 29 luglio al 4 agosto) i Campionati europei Wakeboard, ritornati in Italia dopo 14 anni nel Lago del Salto (Rieti), piano d’acqua dalle condizioni perfette per regalare ari rider l’ambiente migliore per le loro performance e al pubblico uno spettacolo unico, indimenticabile. 18 le Nazioni in gara, quasi 200 i rider iscritti: i migliori rider del ...

Atletica - comunicato l’elenco degli azzurri convocati per i Campionati Europei di Berlino : Sono ottantanove gli atleti che comporranno la formazione azzurra in occasione di Campionati Europei di Berlino Il Direttore tecnico delle Squadre nazionali assolute, Elio Locatelli, ha comunicato l’elenco dei convocati alla XXIV edizione dei Campionati Europei, in programma a Berlino (GER) dal 6 al 12 agosto. Vestiranno l’azzurro complessivamente 89 atleti (49 uomini e 40 donne), con i maschi destinati però ad aumentare di ...

Campionati Europei : Italia - si fa dura : La cronaca. Avegno trasforma la prima superiorità numerica ricamata da Queirolo ed Emmolo. La Grecia replica subito: pareggia con Asimaki, autrice di una rabbiosa girata dal centro per tecnica e ...

Mondiali Qatar 2022 - si giocherà a dicembre! Appuntamento tra 4 anni nel deserto. Sarà rivoluzione per i vari Campionati europei : I Mondiali 2018 di calcio stanno ormai per andare in archivio con la finale di Mosca che designerà il vincitore della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Il prossimo Mondiale si disputerà nel 2022 in Qatar, esordiente assoluto come organizzatore della competizione, ma la vera grande novità sta nel periodo dell’anno in cui si svolgerà il torneo. Sarà il primo Mondiale della storia giocato in inverno, precisamente dal 21 novembre al 18 ...

Settebello e Setterosa ai Campionati Europei : i convocati : Nazionale maschile Atleti: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti , AN Brescia, , Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo e Gianmarco Nicosia , Bpm Sport Management, , ...

Equitazione - a San Rossore gli i Campionati Europei FEI di endurance young riders e junior : l'Italia a caccia di medaglie : 55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : gli azzurri si esibiscono pensando ai prossimi Europei : Dal 13 al 15 luglio la piscina di Bolzano ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Estivi Open 2018 di Tuffi. Una rassegna importante per verificare la condizione degli azzurri in vista degli Europei che prenderanno il via tra circa un mese. Ci saranno tutti i migliori tuffatori del Bel Paese che in stagione hanno fatto vedere buone cose. Nel corso dell’ultimo Grand Prix, tenutosi sempre a Bolzano, i risultati di rilievo non sono mancati. ...