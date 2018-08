Camera | via libera dl Dignità Di Maio | Vinto il primo round

Camera - via libera dl Dignità : tutte le novità : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, si oppone da anni all'asse che esiste a livello internazionale tra il Partito socialista europeo e il Partito ...

Camera - via libera al decreto Dignità Dai contratti alle badanti - tutte le misure : Adesso il testo passa al Senato, dove il governo punta alla definitiva conversione in legge entro la prossima settimana. Tensioni in Aula con l’opposizione che contesta il provvedimento e accusa l’esecutivo di «fiducia mascherata»

Google FotoCamera appare sui Google Pixelbook - che tuttavia non hanno una fotoCamera “vera” : Sul fatto che Google fotocamera sia un software magnifico se ottimizzato a dovere per l'hardware con cui opera esistono pochi dubbi L'articolo Google fotocamera appare sui Google Pixelbook, che tuttavia non hanno una fotocamera “vera” proviene da TuttoAndroid.

Dal Ministero della Giustizia il via libera all'OCC della Camera di Commercio di Catanzaro : Con provvedimento del Direttore Generale datato 30 luglio 2018, il Ministero della Giustizia ha iscritto l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento , in breve anche OCC, della ...

Taranto - Camera di commercio : Coldiretti va via - 'fallimento della politica economica' Giunta Camerale "un nulla di fatto su tutti i fronti" : "Ci saremmo augurati uno sviluppo 2.0 per l'economia tarantina " conclude il Presidente Cavallo " che avrebbe saputo coniugare in maniera sana, equilibrata e coerente la attività industriali ...

Camera - al via le votazioni sul decreto Dignità. Governo punta a ok senza fiducia : Sono oltre 450 gli emendamenti presentati dalle opposizioni nella maratona andata avanti fino a notte fonda. Giovedì è previsto il voto finale, poi il testo passerà al Senato.Il Governo punta ad ...

Dl dignità - prende il via l'esame alla Camera : Teleborsa, - Ha preso il via nell' Aula della Camera l'esame del decreto dignità, con la relazione del relatore Davide Tripied i , M5S, . Gli iscritti a parlare in sede di discussione generale sono 57.

Terremoto Centro Italia : via libera al decreto alla Camera - 398 sì : La Camera ha approvato con 398 sì, 98 astensioni e nessun voto contrario, il ddl di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, (n. 55), contenente misure a favore dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dalle scosse di Terremoto in Centro Italia. Il via libera del Parlamento è definitivo, non avendo Montecitorio modificato il testo approvato pochi giorni fa dal Senato. Il commissario alla ricostruzione ...

Senato rinvia riforma terzo settore e servizio civile - ora Camera : Roma, 19 lug., askanews, - L'aula del Senato ha approvato con i voti della maggioranza M5s-Lega e del centrodestra in prima lettura il ddl che proroga l'esercizio della delega per la riforma del terzo ...

Commissioni biCamerali - via libera : questa mattina l'elezione delle presidenze : ... ma restano da definire ancora caselle di peso, a partire da Cdp e dal presidente e amministratore delegato della Rai, in un difficile equilibrio tra M5s, Lega e ministero dell'Economia. Il primo a ...

BiCamerali - via libera : mercoledì mattina elezioni presidenze : Saranno convocati per mercoledì mattina i membri della commissione di Vigilanza sulla Rai e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Copasir,. La Vigilanza Rai dovrebbe riunirsi ...

Antimafia - via libera alla Camera all’istituzione della commissione. Che avrà nuovi poteri sulle “liste pulite” : nuovi poteri per la commissione Antimafia. Li ha previsti la Camera dei deputati che ha approvato all’unanimità la proposta di legge per istituire la commissione parlamentare d’inchiesta. I voti favorevoli sono stati 518, nessun contrario e 1 astenuto. Il testo ora passa al Senato. Tra le nuove prerogative della commissione ci sarà il potere di “richiedere al procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo di trasmettere le ...

Dl dignità - al via esame Camera - da domani audizioni : Roma, 16 lug., askanews, - Ha preso il via nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera l'iter parlamentare del Dl dignità varato nelle scorse settimane dal governo. Da domani si svolgerà il ciclo ...

Taglio dei vitalizi per gli ex deputati - arriva il via libera dall'ufficio di presidenza della Camera : "Oggi è una giornata storica e il prossimo passo sarà l'abolizione delle pensioni d'oro. Lo faremo presto, prestissimo". Lo dice il capo politico M5s e vice premier Luigi Di Maio con voce rauca per le urla di gioia. E sui vitalizi aggiunge: "adesso il Senato prenda esempio"