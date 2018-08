Calo per il settore utility italiano | -1 | 33% | | perde molto IREN

Ondate di Calore ed effetti nocivi per la salute - Legambiente : dal 2000 a Roma 7.700 decessi : “Caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane. Il clima sta cambiando e aumentano i pericoli per chi vive nei grandi centri urbani. Lo si nota sempre di più anche in estate, con temperature record e frequenti e prolungate Ondate di calore, e a farne le spese sono come sempre i cittadini e la loro salute. Le Ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature ...

Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -3 - 46% - - netto Calo registrato da Tenaris : Teleborsa, - Rosso per l'indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 41.025,59 con una ...

Legambiente : Roma - dal 2000 in città 7.700 decessi per ondate di Calore : Roma – “Caldo torrido e bollino rosso in 18 citta’ italiane. Il clima sta cambiando e aumentano i pericoli per chi vive nei grandi centri urbani. Lo si nota sempre di piu’ anche in estate, con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore, e a farne le spese sono come sempre i cittadini e la loro salute. Le ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...

Borsa di Tokyo in netto Calo - Nikkei perde 1 - 03% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,03% – La Borsa di Tokyo oggi è in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.512,53 punti, con una perdita di 234,17 punti, pari all’1,03 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.676,73 punti, salendo mezz’ora dopo fino a 22.754,73 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Caldo Genova - colpo di Calore per un anziano : ricovero in codice rosso : codice rosso per un anziano rimasto vittima oggi di un colpo di calore a Genova. L’anziano è stato trasferito nell’ospedale di Villa Scassi. Dal punto di vista delle temperature la Liguria sta vivendo giorni roventi, con livelli di umidità molto elevati (71% a Genova) e temperature che superano in alcuni casi di 35 gradi, soprattutto nello spezzino. Arpal ha emesso un nuovo avviso meteorologico su tutto il territorio regionale. La ...

Shanghai e Shenzhen in netto Calo. L'Hang Seng perde lo 0 - 85% : ...86%,, le piazze cinesi accelerano le perdite nel corso della giornata, con i timori per la guerra commerciale con Washington che non vengono controbilanciati da piani di sostegno all'economia da ...

Primo Calo degli occupati dopo tre mesi : persi a giugno 49mila posti : Lavoro. La Camera vota per bocciare i 450 emendamenti al decreto, rispunta la fiducia. I tecnici del Mef: dagli incentivi sugli under 35 attese 60mila assunzioni nel biennio...

Troppo caldo - operai a rischio colpi di Calore. I sindacati chiedono la tregua : Provincia - Le segreterie provinciali di Fillea-Cgil e Feneal-Uil fanno un appello a tutte le aziende del settore delle costruzioni, cave laboratori segherie e piazzali edili e chi lavora all'aperto: «...

Milano : campo agricolo per uso temporaneo sCalo ferroviario Porta Genova : Milano, 31 lug. (AdnKronos) - Un grande campo agricolo produttivo, sperimentale e multifunzionale. È questo il cuore del nuovo volto temporaneo dello scalo ferroviario di Porta Genova. Il progetto 'Agroscalo 2020', vincitore della manifestazione d'interesse indetta da Fs Sistemi Urbani e Ferrovie de

Estate : intossicazioni alimentari - il deCalogo degli esperti per prevenirle : Il consumo di piatti freddi e una cattiva conservazione e igiene dei prodotti, specialmente in Estate, sono causa dell’aumento di casi di tossinfezioni alimentari, “uno dei problemi di salute pubblica più diffuso nel mondo contemporaneo“, come spiega Barbara Paolini, vicesegretario Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), precisando che ogni anno “si stima che nei soli Paesi industrializzati il 30% ...

Meteo : 3bmeteo.com - picchi di Calore tra i 36 e i 39 gradi La mappa delle temperature : Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale, molto caldo su gran parte d'Italia SETTIMANA ROVENTE, picchi FINO A 36-39°C Sarà con molta probabilità la settimana ...

Sarà un agosto di vento - pioggia e temperature in Calo. Parola di meteorologo : L'estate sta finendo. Una frase che sembra una boutade, considerando che non siamo ancora entrati nel mese di agosto, ma che ha valide motivazioni meteorologiche. A spiegarlo all'AGI è Antonio Sanò, meteorologo e direttore del sito ilmeteo.it, che disegna uno scenario non proprio rosa per l'estate e per i tanti italiani che si apprestano ad andare in vacanza. "I nostri dati ci dicono che due anticicloni ...

Operazione di allontanamento lepri dal sedime dello sCalo di Bergamo : Sul sedime dell'Aeroporto di Bergamo è stata condotta, nella mattinata di domenica 29 luglio, un'Operazione preventiva di allontanamento delle lepri allo scopo di ridurre il rischio di interferenze ...