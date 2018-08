Call of Duty WW2 | nuovo trailer dedicato all' evento Days of Summer

Emergono i dettagli sulla beta privata di Call of Duty : Black Ops 4 : L'attesa sta per finire. Tra due giorni, i fan di tutto il mondo potranno combattere in anteprima la modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4. Chiunque abbia preordinato il gioco su PlayStation 4 avrà infatti l'opportunità di essere uno dei primi a partecipare alla beta privata, che avrà inizio venerdì 3 agosto.La beta privata di Call of Duty: Black Ops 4 regalerà in anteprima ai giocatori un assaggio della modalità multiplayer di Black ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : Black Ops 4 è dedicato all'imminente beta multiplayer : Ormai mancano pochissimi giorni alla beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4, almeno per i giocatori di PlayStation 4 e, per celebrare questa occasione e generare più hype possibile, ecco che Activision e Treyarch hanno ufficialmente rilasciato un nuovo trailer per questa fase, un video che mostra sequenze finora inedite dal multiplayer standard e altro. Come riporta Dualshockers, il trailer mostra tutti i contenuti che otterrete con la ...

Beta Call of Duty Black Ops 4 pronta al via - le indiscrezioni sulle serie di punti : Mancano ancora una manciata di mesi all'uscita di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision che, in virtù dell'alternanza tra i diversi studi di sviluppo e stata consegnata nelle sapienti mani di Treyarch. L'hype continua a salire esponenzialmente per questa nuova iterazione della saga, complice anche i tanti dettagli che sono emersi negli ultimi mesi (in primis l'assenza di una componente per ...

Treyarch stuzzica i fan di Call of Duty Black Ops 4 con video su armi a un passo dalla beta : Si sta avvicinando la beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 e milioni di fan della serie non vedono l'ora di provarlo. Per questo il publisher Activision e lo sviluppatore Treyarch hanno pubblicato una serie di tre brevi video teaser sulle armi che vedremo a breve. I video possono essere visionati a fondo pagina. Il primo è dedicato al nuovo VAPR-XKG, si tratta di un fucile d'assalto decisamente versatile ma che non rinununcia a una ...

Se per diventare campioni di Call of Duty si arriva a piantare una modella - c'è un motivo : La storia che ha visto balzare agli onori della cronaca mondiale la modella messicana Yanet Garcia , mollata dal fidanzato Douglas ' FaZe Censor ' Martin, troppo impegnato nella sua professione di giocatore professionista di Call of Duty , uno dei ...

Lascia la fidanzata modella per i videogame : 'Non ho tempo - devo allenarmi a Call of Duty' : Quella che vi stiamo per raccontare è una di quelle storie che senza dubbio vi faranno sorridere ma che sicuramente avrà fatto molto poco piacere alla protagonista in negativo di questa vicenda. Già, perché a causa dell'amore verso i videogame, il ventitreenne giocatore professionista di Call of Duty, Douglas Martin meglio conosciuto come 'FaZe Censor', ha deciso di interrompere la sua relazione con la bellissima fidanzata modella Yanet Garcia, ...

Secondo gli analisti di Piper Jaffray Red Dead Redemption 2 venderà meno di Call of Duty : Black Ops 4 e Battlefield V : Molti si aspettano che Red Dead Redemption 2 sia il gioco più venduto di quest'anno e ci sono buone ragioni per pensarla così. I giochi Rockstar vendono una quantità folle di copie e, come saprete, Grand Theft Auto 5, oltre a registrare numeri incredibili, è anche diventato l'opera d'intrattenimento con il maggior successo commerciale di tutti i tempi. Tuttavia, gli analisti di Piper Jaffray, che oggi hanno condiviso rapporti aggiornati ...

Call of Duty Black Ops 4 : la mappa zombie Blood of the Dead si mostra in un nuovo trailer : Come sappiamo, Call of Duty: Black Ops 4 non proporrà una campagna single player tradizionale ma piuttosto tre diverse esperienze multigiocatore, quella classica, l'ormai famosa modalità zombie e un Battle Royale chiamato Blackout che fa il suo esordio nella longeva serie di sparatutto prodotta da Activision.Volendo cominciare a delineare e a presentare nel dettaglio i contenuti di questi tre importanti comparti del gioco, oggi Activision ha ...

La campagna di Call of Duty Black Ops 4 accantonata all’inizio del 2018 - i motivi della scelta : Call of Duty Black Ops 4 sarà indubbiamente un capitolo della serie che farà molto discutere, nel bene e nel male. Il nuovo episodio della saga sparatutto di Activision ha infatti spaccato in due la community sin dalla sua presentazione, nel corso del mese di maggio, con l'annuncio dell'assenza di una modalità per giocatore singolo in favore di una componente multigiocatore che interpreterà il ruolo di attrice protagonista. Non sono mai stati ...

Fortnite e PUBG pronti a cedere la corona? Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4 incombono : L'avvento sulla scena videoludica di prodotti del calibro di Fortnite e PUBG ha senza ombra di dubbio modificato in maniera radicale l'approccio dei publisher al mercato. Le dinamiche Battle Royale hanno assunto infatti nel tempo un rilievo sempre maggiore, con i numeri fatti registrare negli ultimi mesi che hanno dato di fatto ragione a Epic Games e Bluehole, con milioni e milioni di utenti pronti ad animare quotidianamente la scena dei due ...

La modalità Zombies di Call of Duty : Black Ops 4 in un folle story trailer tra tigri zombie e viaggi nel tempo : Un concentrato di follia, spettacolarità e tamarragine. In fondo cosa si può volere da un nuovo trailer dedicato alla modalità zombies di Call of Duty: Black Ops 4?Come riportato da VG247.com, Activision ha condiviso un nuovo story trailer dedicato alla modalità intitolato Chaos. Il filmato ci permette di fare la conoscenza di Scarlett Rhodes e dei tre alleati che l'accompagnano alla ricerca del padre scomparso. Ovviamente per risolvere il ...