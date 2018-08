California - Valle della Morte : possibile record mondiale del mese più Caldo con 42 - 28°C di media a luglio : Dati preliminari dimostrano che la Valle della Morte, in California, a luglio ha stabilito il record mondiale come mese più caldo per il secondo anno consecutivo. Todd Lericos, meteorologo del National Weayher Service, dichiara che la temperatura media del mese a Furnace Creek, nella Valle della Morte, è stata di 42,28°C. Questo ha oscurato il record stabilito nella Valle della Morte nel luglio del 2017, quando la temperatura media è stata di ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte ondata di Caldo sulla penisola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Caldo record in Italia. Oggi il giorno clou : Teleborsa, - Non si placa la morsa di Caldo che si è abbattuta sull'Italia. Gli esperti dicono che Oggi 2 agosto sarà la giornata clou del grande Caldo. Diciotto le città italiane interessate dal ...

Caldo record : oggi bollino rosso in 18 città : Il giorno più Caldo dell'anno è arrivato: oggi, giovedì 2 agosto, è previsto il picco di calore in tutta Italia e in ben 18 città sarà codice rosso. Stiamo parlando di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo, dove l'allerta è massima, di livello 3, a causa delle ondate di calore prolungato che possono creare problemi di salute ...

Caldo record in Spagna e Portogallo - verso i 50 gradi : Le temperature nella Penisola iberica potrebbero sfiorare i 50 gradi nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa.--L'allarme è stato lanciato da diversi meteorologi, che hanno messo in guardia per il rischio di incendi, oltre che per la salute delle persone, soprattutto anziani e bambini. "Non è escluso che da venerdì a domenica le temperature raggiungano i 49 gradi centigradi nel sudovest della Spagna ...

Caldo record in Sudtirol : +41 - 1°C a Merano! : Caldo eccezionale oggi pomeriggio in Sudtirol, dove Merano ha superato ogni altra località circostante raggiungendo l’eccezionale temperatura di +41,1°C. E’ una giornata caldissima a Merano, dove la minima era stata di +19,9°C. Le temperature medie del periodo a Merano sono di +13°C nelle minime e +28°C nelle massime, oggi abbiamo avuto quindi una minima di 7°C superiori alle medie e una massima addirittura 13°C superiore alla ...

Estate 2018 - record di Caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Record per i consumi di elettricità a causa del Caldo : Record in Italia per i consumi elettrici che a causa del caldo che in questi giorni sta attanagliando il bel paese ha fatto toccare il picchio del consumo annuale di 56.400 Mw Il grande caldo che in ...

Ondata di Caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...