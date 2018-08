Caldo | Legambiente Lombardia | concentrazioni di ozono sopra i limiti

meteoweb.eu

: Caldo, Legambiente: in 11 anni 24.000 morti in 23 città - SkyTG24 : Caldo, Legambiente: in 11 anni 24.000 morti in 23 città - GratisITA : RT @Legambiente: Caldo, dati shock di @Legambiente: '24mila morti in 11 anni' - StUpGreen : RT @Legambiente: Caldo, dati shock di @Legambiente: '24mila morti in 11 anni' -

(Di giovedì 2 agosto 2018)torrido ealle stelle in. Da Cremona a Bergamo, da Saronno a Monza, da Cantù a Brescia, negli ultimi giorni le centraline Arpa in molti luoghi hanno registrato livelli medi di concentrazione dida allarme. E a farne le spese sono i cittadini: le ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute,ttutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature diurne superano i 35 C e quelle notturne non scendono sotto i 25 C. A lanciare l’allarme è. Nelle aree urbane iloltretutto aumenta per l’effetto di asfalto, auto e sistemi di condizionamento. Fattori che possono arrivare ad aumentare la temperatura anche di 4-5 gradi. “Come ogni estate continuiamo a leggere bollettini di guerra dello smog. Non è più rimandabile un’azione energica ed organica delle istituzioni, a partire da Regione, ...