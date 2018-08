Caldo infernale | tregua in Campania | domani temporali e allerta meteo

Caldo infernale - bollino rosso in 18 città : ecco quali sono : Il bollettino diramato dal ministero della Salute: ecco dove si registreranno le temperature più alte nella giornata di...

Caldo infernale : Al Bioparco di Roma piscine e ghiaccioli per gli animali : Roma – In questi giorni di Caldo eccezionale causato dall’anticiclone africano Nerone, gli animali del Bioparco vengono supportati dallo staff per affrontare le temperature bollenti. Nelle foto (CREDIT: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni): Kasih, maschio di tigre di Sumatra, emerge dall’acqua dopo un bagno nella piscina naturale presente nell’area; l’elefante asiatico Lakshmi si fa il bagno nel vascone; gli ippopotami ...