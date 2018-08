Caldo in Liguria | “allerta rossa” a Genova fino a sabato 4 Agosto

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il Ministero della Salute ha diramato il nuovo bollettino per le ondate di calore: aè prevista la permanenza di una condizione di allerta massima (livello 3, rossa). In una nota, il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regionesottolinea che “le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento della isola di calore urbano che si è installata orma da 5 giorni su. La situazione pertanto obbliga ad una stretta sorveglianza clinica dei soggetti ospiti delle strutture”, ricordando l’importanza di predisporre “misure di prevenzione, un attento monitoraggio ed un pronto intervento per prevenire la maggior parte degli eventi negativi dovuti ad ondate di calore in un ambiente tutelato, come gli istituti che erogano assistenza socio-sanitaria”. Le strutture sociali e sanitarie sono ...