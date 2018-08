Caldo | il Codacons | boom di accessi e rischio paralisi nei pronti soccorsi

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) E’diai pronto soccorso di tutta Italia a causa delrecord che ha investito il nostro Paese. A segnalarlo è il, che lancia l’allarme su una possibiledegli ospedali italiani a seguito dell’emergenza. “Nei nosocomi di tutto il Paese si registra una abnorme crescita degliai pronto soccorso per malori e problemi direttamente collegabili alle elevate temperature di questi giorni – spiega il presidente Carlo Rienzi – Pazienti che vengono registrati con codici bianchi, azzurri e verdi, e che quindi non richiedono particolari assistenze, ma i cuiagli ospedali rischiano di rallentare l’intero servizio sanitario e determinare unadei pronto soccorso”. “Per tale motivo i comuni devono attivarsi per fornire assistenza ai soggetti a, in particolare anziani e malati, ...