Caldo Genova | cinque ricoveri | ma i casi sono in calo

La morsa del Caldo non lascia Genova : prolungata allerta rossa fino a sabato : La Regione: «Le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento»

Caldo in Liguria : “allerta rossa” a Genova fino a sabato 4 Agosto : Il Ministero della Salute ha diramato il nuovo bollettino per le ondate di calore: a Genova è prevista la permanenza di una condizione di allerta massima (livello 3, rossa) fino a sabato 4 Agosto. In una nota, il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria sottolinea che “le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento della isola di calore urbano che si è ...

La morsa del Caldo non lascia Genova : La Regione: «Le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento»

Genova - gli anziani e l’emergenza Caldo : il test del numero verde tra attese e centri chiusi : Il test de Il Secolo XIX: tanti tentativi e poche risposte per un servizio dimezzato in una situazione di allerta.

Genova - gli anziani e l’emergenza Caldo : Il test de Il Secolo XIX: tanti tentativi e poche risposte per un servizio dimezzato in una situazione di allerta

Caldo - malori a Genova : in 19 al pronto soccorso : Raffica di malori per il Caldo a Genova. Al pronto soccorso dell’ospedale San Martino gli accessi sono stati 176 complessivi, “inferiori alla media stagionale”, 10 sono riconducibili a malori causati dal Caldo in pazienti affetti da patologia. Nessuno è stato ricoverato e dei 10 nessuno è arrivato in codice rosso. All’ospedale Galliera nessun arrivo in pronto soccorso per il Caldo, mentre all’ospedale Villa Scassi ...

Caldo Genova - colpo di calore per un anziano : ricovero in codice rosso : codice rosso per un anziano rimasto vittima oggi di un colpo di calore a Genova. L’anziano è stato trasferito nell’ospedale di Villa Scassi. Dal punto di vista delle temperature la Liguria sta vivendo giorni roventi, con livelli di umidità molto elevati (71% a Genova) e temperature che superano in alcuni casi di 35 gradi, soprattutto nello spezzino. Arpal ha emesso un nuovo avviso meteorologico su tutto il territorio regionale. La ...

Caldo Genova : 4 codici rossi negli ospedali : Sono stati 4 finora i codici rossi per Caldo negli ospedali di Genova. Lo riferisce Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento ligure per la prevenzione dei danni da ondate di calore. Da oggi è scattato il bollino rosso per la città e sarà in vigore almeno sino a giovedì, stando al bollettino emesso dal Ministero della Salute. Secondo Palummeri i “veri dati dei malori dal Caldo li avremo tra 24-48 ore”. Nel capoluogo ...

Caldo - Genova : ‘ricoveri’ in biblioteche per battere l’afa : “Gli accessi ai pronto soccorso sono superiori alla media, la situazione preoccupa, i dati non sono allarmati, ma dobbiamo aspettare perché i dati dei malori dal Caldo li avremo tra 24-48 ore”. Lo afferma Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento per la prevenzione dei danni da ondate di calore per la Liguria. Genova è città da bollino rosso da oggi al 2 agosto. Nel capoluogo le persone a rischio sono 700. Le ...

Il Caldo non dà tregua : allerta “rossa” su Genova per oggi e domani | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Allarme Caldo per martedì e mercoledì : livello “rosso” su Genova | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Caldo - allerta rossa su Genova : scalla il piano della regione : Ondate di calore e condizioni di elevato rischio con allerta dei servizi sanitari e sociali: è questo il quadro meteo per le prossime ore su Genova compresa tra le città segnalate dal ministero della Salute, che ha emesso un nuovo bollettino per le ondate di calore. Nel capoluogo ligure fino a questa sera sarà allerta Arancione, di livello 2, ma domani e dopodomani è previsto un peggioramento con la segnalazione dell’allerta rossa, livello ...

Allarme Caldo per martedì e mercoledì Livello “rosso” su Genova | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Allerta Caldo a Genova : domani bollino rosso - quasi 700 persone a rischio : Secondo il bollettino emesso oggi dal Ministero della Salute sulle ondate di calore, oggi Genova è contrassegnata da bollino “arancione“, mentre domani e il 1° agosto, il bollino diventerà “rosso” (“condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o piu’ giorni consecutivi”), con temperature massime percepite di 37°C. Oggi riunione operativa di Alisa (azienda sanitaria della Liguria) per fare il punto ...