Caldo | consorzi Anbi | al nord disponibilità idrica sotto la media

(Di giovedì 2 agosto 2018) E’ soprattutto alche si evidenzia l’Italia “assetata” dal grandell’estate 2018: i laghi Maggiore e Garda sonoladel periodo mentre in Emilia Romagna leidriche negli invasi si sono dimezzate in un solo mese; ma è in Friuli Venezia Giulia che emerge il “rischio siccità”. Lo afferma l’(Associazione nazionale deiper la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) e in particolare ilo di bonifica pianura friulana annunciando “problemi di approvvigionamento idrico, legati alla perdurante siccita’ nella zona montana”. La situazione “desta notevole preoccupazione” per “l’andamento delle portate del fiume Tagliamento e del torrente Torre, principali fonti di alimentazione della rete di canali” del territorio del medio ...