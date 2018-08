Caldo | Coldiretti | SOS in stalla | dalle mucche -15% latte

Caldo - Coldiretti : “Atteso da 3 italiani su 4 - ma è sos frutta” : Il Caldo e il sole sono attesi da 3 italiani su 4 (75%) che hanno l’obiettivo della tintarella e si espongono per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ nel weekend estivo piu’ bollente ha aperto in piccole e grandi città i mercati di campagna amica www.campagnamica.it con numerose iniziative, dalle degustazioni guidate al vademecum per non sprecare, dalla top ten ...

Caldo - Coldiretti : domani tanta frutta nei mercati di Campagna Amica per combattere l’afa : Con l’arrivo del grande Caldo aumenta il rischio di colpi di calore soprattutto per le categorie piu’ deboli ed è importante difendersi con una corretta alimentazione. Pesche, albicocche, ciliegie, melone, cocomeri, susine e gli altri frutti di stagione sono il miglior modo per combattere l’afa e l’eccessiva sudorazione perché rinfrescanti, ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per non affaticare troppo l’organismo. Gli agricoltori ...

Coldiretti : un 2018 da record per il Caldo ma anche per nubifragi : Roma, 14 lug., askanews, - Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi ...

Coldiretti : il Caldo spinge 19 milioni di italiani a partire a luglio : Sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e per ...

Food : Coldiretti - con Caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue (2) : (AdnKronos) – Il gelato, spiega la Coldiretti, è uno degli alimenti più amati dagli Italiani che ne consumano oltre 6 chili all’anno pro capite, soprattutto nei 40mila laboratori artigianali che utilizzano materie prime fresche che arrivano dal territorio: dalla frutta alle uova, dal latte alla panna. Tutto il comparto utilizza ogni anno 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre ...

Food : Coldiretti - con Caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue (3) : (AdnKronos) – L’Italia con circa 1/5 (19%) del totale Ue ha conquistato la vetta del gelato a livello europeo grazie al sorpasso nei confronti della Germania che lo ha detenuto per oltre 20 anni ma che ‘ precisa la Coldiretti ‘ adesso è ferma a 515 milioni di litri (16%) seguita dalla Francia a 454 milioni (14%). Al quarto posto si posizionala Spagna con 301 milioni di litri e al quinto sorprendentemente la Polonia con ...

Food : Coldiretti - con Caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con il caldo volano gli acquisti di gelato con il boom di coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è il primo produttore dell’Unione Europea”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città ...

Caldo - Coldiretti : vola il gelato - l’Italia primo produttore in Europa : Con il Caldo volano gli acquisti di gelato con il boom di coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è il primo produttore dell’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città nelle pause di lavoro ma anche in relax al mare in spiaggia. Ad ...

Caldo - Coldiretti : 6 italiani su 10 in orti e giardini - ecco il decalogo : Con l’arrivo del Caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante l’arrivo di temporali violenti, forti venti e grandinate al nord ...

Caldo - Coldiretti : scatta la corsa per salvare le semine : L’arrivo del Caldo fa scattare la corsa contro il tempo per salvare le semine di pomodoro, riso e mais bloccate dalle piogge che avevano reso inaccessibili i terreni. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sulla situazione dei campi da nord a sud della Penisola, con la necessità di completare il 30% dei trapianti del pomodoro da conserva, il 25% delle semine del riso e il 15% di quelle del mais da trinciato che serve per il foraggio ...