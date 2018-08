Caldo | agricoltura in ginocchio | interviene l’UE

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’europea è inper ile la siccità, dalla Lettonia dove è stata dichiarata l’emergenza alla Svezia dove è caduto solo il 12% delle precipitazioni stagionali, dalla Germania dove si aspetta un calo del 20% del raccolto di cereali e di patate e la vendemmia non è mai stata così anticipata alla Gran Bretagna dove manca il foraggio per nutrire il bestiame fino alla Danimarca dove per questo motivo molti animali sono stati mandati al macello, ma difficoltà localizzate si registrano anche in Italia da sud a nord, come ad esempio per i vigneti del Friuli-Venezia Giulia. E’ quanto evidenzia la Coldiretti nel sottolineare che l’Unione Europea ha deciso di intervenire concedendo la possibilità per gli agricoltori di ricevere in anticipo i pagamenti diretti e quelli per lo sviluppo rurale previsti dalla Politica Agricola Europea e di ottenere più flessibilità per ...