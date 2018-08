Caldo | a Orvieto la temperatura supera i 39 °C

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Altra giornata diintenso su tutta l’Umbria. E se Perugia è classificata con il “bollino rosso” del ministero della salute, il picco massimo di calore è stato registrato acon 39,1 °C. I 37 °C sono stati sfiorati e in alcuni casiti in quasi tutti i principali centri umbri, a cominciare da Perugia dove la stazione di rilevamento del centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato una punta di 36,2 °C. Valore analogo a Terni. Nella classifica delle città più calde, subito dopo, c’è Compignano (nel marscianese) con 38,7 °C e Massa Martana dove la colonnina di mercurio hato di poco i 38 °C. Sopra i 37 Foligno, Spoleto, Narni e San Gemini. In riva al lago Trasimeno sono stati toccati i 36,7 gradi ma faanche nelle localita’ piu’ in quota, quelle colpite dal sisma del 2016: a Cascia rilevati 35,7, ...