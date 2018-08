Calciomercato Sampdoria | vicino Obiang | il calciatore chiede la cessione

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : arriva Ronaldo Vieira : GENOVA - Adesso è ufficiale. Anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo. Si tratta di Ronaldo Vieira , centrocampista 20enne inglese prelevato dal Leeds . Il baby ha firmato un contratto di cinque anni con ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : preso Ronaldo Vieira : GENOVA - Adesso è ufficiale. Anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo. Si tratta di Ronaldo Vieira , centrocampista 20enne inglese prelevato dal Leeds . Il baby ha firmato un contratto di cinque anni con ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Parma e Sampdoria ‘ballano sulle punte’ - innesti di Torino e Genoa : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Sampdoria - Quagliarella verso il Parma : ecco il probabile sostituto : Calciomercato Sampdoria – Si avvicina sempre di più l’arrivo dell’attaccante Fabio Quagliarella per il Parma, dopo la sentenza che ha confermato il club in Serie A, il calciatore ha sciolto gli ultimi dubbi e si appresta a diventare un nuovo attaccante per D’Aversa. L’intesa tra i club sembra esserci, la Sampdoria ha però la necessità di trovare prima un sostituto all’altezza per l’attaccante navigato che ha ...

Calciomercato Sampdoria - preso Ronaldo Vieira dal Leeds : affare da 7milioni : Anche la Samp ha il suo Ronaldo. O il suo Vieira, dipende dai punti di vista. Momento però, non parliamo né di CR7 e né del Vieira della Juve, attuale allenatore del Nizza. Bensì di un mix tra nome e ...

Calciomercato Sampdoria - preso Vieira dal Leeds : affare da 7M : Anche la Samp ha il suo Ronaldo. O il suo Vieira, dipende dai punti di vista. Momento però, non parliamo né di CR7 e né del Vieira della Juve, attuale allenatore del Nizza. Bensì di un mix tra nome e ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per Ronaldo Vieira : i dettagli dell’operazione : 1/9 LaPresse/PA ...

Calciomercato Sampdoria - ‘caso’ Obiang : blucerchiati furiosi con il West Ham : Calciomercato Sampdoria – Caso Obiang per la Sampdoria, sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista in blucerchiato ma nelle ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il trasferimento ha subito una frenata non indifferente, a causa di una richiesta da parte del West Ham sempre più alta. Adesso i londinesi chiedono 11 milioni di euro per il centrocampista, un ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : scatti di Milan e Roma e l’asse Torino-Milano - innesto per la Sampdoria : 1/6 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Calciomercato Sampdoria - ai dettagli l’arrivo del difensore Tonelli : 1/5 LaPresse/Massimo Paolone ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per Obiang : le cifre : 1/8 LaPresse/PA ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per il ritorno di Pedro Obiang : le cifre dell’affare : Il club blucerchiato ha praticamente definito l’acquisto di Obiang, il giocatore torna in Italia in prestito oneroso Pedro Obiang è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria, il club blucerchiato infatti ha definito la trattativa per il ritorno del centrocampista spagnolo in Italia. Intesa trovata con il West Ham sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro più un obbligo di riscatto fissato a 7, a cui vano ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : preso il giovane Bahlouli : GENOVA - La Sampdoria pesca un promettente centrocampista da uno dei vivai più floridi in Europa, quello del Lione . I blucerchiati si sono assicurati il cartellino del classe 2000 Mohamed Bahlouli . ...

Calciomercato Sampdoria - Defrel è blucerchiato : i dettagli dell’accordo [FOTO] : Sampdoria-Defrel, E’ FATTA – Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Grégoire Defrel (nato a Meudon, Francia, il 17 giugno 1991). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo ...