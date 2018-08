Calciomercato Milan | Higuain e il tabù argentini | tanti flop e solo due piacevoli

Calciomercato Milan - le prime parole di Higuain all’arrivo a Milano : “speriamo di arrivare il più lontano possibile” : Giunto da poco a Milano, l’attaccante argentino ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero Operazione conclusa, Milan e Juventus hanno trovato gli accordi definitivi per il passaggio della coppia Higuain-Caldara in rossonero e di Bonucci al club campione d’Italia. Spada/LaPresse Il Pipita è arrivato da poco a Milano, presentandosi al Westin a bordo di un van scuro preceduto dal fratello Nicolas, suo agente e ...

Calciomercato : Higuain accetta il prestito - tutto fatto per il maxi scambio tra Juve e Milan [DETTAGLI] : 1/7 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Parma - caccia al centravanti da regalare a D’Aversa : spunta anche un ex Milan : Il club emiliano ha messo gli occhi su Mattia Destro, attaccante di proprietà del Bologna con un passato in rossonero Mercato in fermento in casa Parma, il club emiliano continua la caccia ad una punta da regalare a D’Aversa con l’obiettivo di rinforzare una rosa che avrà come obiettivo quello della salvezza. Il -5 con cui partiranno i gialloblu non lascia dormire sonni tranquilli, così Faggiano si muove senza sosta per ...