Calciomercato Inter - si complica l’affare Modric : le parole di Florentino Perez gelano i nerazzurri : Secondo quanto riportato da Marca, il numero uno dei ‘Galacticos’ ha rivelato come Modric lascerà il Real solo a fronte del pagamento dell’Intera clausola, che ammonta a 750 milioni di euro Diminuiscono le possibilità di vedere Luka Modric con la maglia dell’Inter, ad abbassarle ci ha pensato il quotidiano spagnolo Marca, lo stesso che aveva lanciato la bomba di Cristiano Ronaldo alla Juventus. LaPresse/Daniele ...

Calciomercato Inter - clamoroso inserimento del Barcellona per Vidal : Sembrava ad un passo dall’Inter, adesso il clamoroso inserimento del Barcellona. Stiamo parlando di Arturo Vidal, la stampa catalana parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. “Le opzioni di Adrien Rabiot e Paul Pogba sono sul tavolo – scrive ‘Mundo Deportivo’ – ma si tratta di operazioni complesse e che trovano resistenza anche da parte dei club di ...

Calciomercato Inter : Arturo Vidal vicino al Barcellona : Un Calciomercato super quello intrapreso dalle società di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualità e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la società più attiva di recente è l'Inter: dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e ...

Calciomercato Inter - inserimento del Barcellona su Vidal : quasi sfumato l’arrivo del cileno per i nerazzurri : La società di Suning rischia di veder sfumare Arturo Vidal, sul cileno infatti si è inserito a sorpresa il Barcellona che potrebbe chiudere a breve Le sorprese sul mercato sono sempre dietro l’angolo, ne sa qualcosa la Roma che ha visto sfumare Malcom poco prima della sua partenza verso l’Italia. LaPresse/EFE Questa volta potrebbe essere l’Inter a rimanere scottata, perdendo Arturo Vidal. Sul cileno infatti si è inserito ...

Calciomercato Inter – Modric è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

Gonzalo Higuain al Milan stravolge il Calciomercato : ora si scatena anche l'Inter : Ci siamo. La maxi-operazione che porterà Gonzalo Higuain , 30 anni, e Mattia Caldara , 24, al Milan, e il figliol prodigo Leonardo Bonucci , 31, alla Juventus è diventata realtà. A sbloccare la ...

Calciomercato Inter - i bookmakers ci credono eccome : tagliate le quote sull’arrivo di Modric in nerazzurro : Il club di Suning ha in mente di piazzare il colpo da 90, ci credono anche i bookmakers che hanno tagliato la quota sul suo arrivo in Italia Per il momento si dice sia solo una suggestione. Corrono i rumours sul trasferimento di Luka Modric all’Inter. La teoria riportata dai media è che il centrocampista croato vorrebbe andar via dal Real Madrid. Della destinazione Inter si era parlato di recente: Modric è il ”sogno” che ...

Calciomercato Inter - si continua a cullare il sogno Modric : previsto un incontro tra il croato e Florentino Perez : L’Inter continua a sognare il colpo Modric, il club nerazzurro attenderà l’esito del summit previsto tra il croato e Florentino Perez Il Milan chiama con Higuain e Caldara, l’Inter prova a rispondere con Luka Modric. Il croato è il giocatori individuato dal club nerazzurro per compiere il definitivo salto di qualità, per contendere alla Juventus il prossimo scudetto. AFP PHOTO / Johannes EISELE La società del presidente ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’acquisto di Vrsaljko : il comunicato del club nerazzurro : La società nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del terzino croato con una nota apparsa sul proprio sito L’Inter ha il suo nuovo terzino, si tratta di Sime Vrsaljko il cui arrivo è stato ufficializzato dal club nerazzurro con un comunicato apparso sul sito. ‘Sime Vrsaljko è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno croato arriva a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore dei ...

Calciomercato Inter - c’è la firma di Vrsaljko : dettagli e cifre del contratto : Il giocatore croato ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro, andando a guadagnare 2.8 milioni di euro compresi i diritti d’immagine Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto. Sime Vrsaljko è praticamente un giocatore dell’Inter, manca solo l’annuncio del club nerazzurro che certifichi l’arrivo del croato dall’Atletico Madrid. Il terzino classe ’92 guadagnerà 2,8 milioni di ...

Calciomercato Inter - visite mediche per Sime Vrsaljko : L'Inter ha finamente il suo terzino: croato, classe '92, due anni all'Atletico e altrettanti nel Sassuolo, prima di passare in Liga per 18 milioni. Senza contare l'annata nel Genoa, con cui Sime ...

Calciomercato Inter - al via le visite mediche per Vrsaljko : Giornata di visite mediche e firma sul contratto per Sime Vrsaljko, nuovo acquisto dell’Inter. Il 26enne terzino croato ha cominciato questa mattina i test fisici presso la clinica Humanitas a Rozzano, esami che si concluderanno nelle prossime ore al centro Coni. Nel pomeriggio, poi, il giocatore e’ atteso in sede per porre la firma sul contratto che lo leghera’ ai nerazzurri per i prossimi cinque anni.L'articolo ...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...