Calciomercato Higuain-Milan | è ufficiale | venerdì la presentazione per il Pipita e Caldara

Calciomercato Higuain-Milan LIVE - terminate le visite mediche : entusiasmo alla Madonnina : 14.46 terminate le visite di Higuain Poco prima delle 15 l'attaccante argentino ha terminato le visite mediche e ha lasciato la clinica La Madonnina. All'esterno tanti tifosi entusiasti, che hanno ...

Gonzalo Higuain al Milan stravolge il Calciomercato : ora si scatena anche l'Inter : Ci siamo. La maxi-operazione che porterà Gonzalo Higuain , 30 anni, e Mattia Caldara , 24, al Milan, e il figliol prodigo Leonardo Bonucci , 31, alla Juventus è diventata realtà. A sbloccare la ...

Calciomercato Juventus - Allegri : 'Grazie Higuain. Dispiace per Caldara - Bonucci giocatore importante' : Sul campo gli impegni amichevoli nella toornée americana, ma a tenere banco in casa Juventus sono gli affari di Calciomercato. Ultime ore roventi per la società bianconera, che ha chiuso la maxi ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Higuain : Gonzalo Higuain al Milan, l'avventura è iniziata. Nella serata di mercoledì l'arrivo dell'attaccante argentino a Milano tra l'entusiasmo dei tanti tifosi rossoneri, che lo hanno accolto con grandi ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Gonzalo Higuain : in giornata la firma sul contratto : L’attaccante argentino è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche, dopodiché si recherà in sede per la firma sul contratto Gonzalo Higuain è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche con il Milan, ultimo passaggio da compiere prima della firma del contratto con il club rossonero. Ad accogliere l’attaccante c’erano una cinquantina di tifosi, che hanno ...

Calciomercato 2018 - Higuain e i suoi fratelli : gli affari non finiscono mai : E' un mercato che sembra non finire mai, pieno di colpi di scena. E ognuno al centro dell'attenzione, a turno. Come se fosse una vetrina, di quelle di altissima moda. Ora è il turno del Milan con il ...

Calciomercato Milan - Higuain e il tabù argentini : tanti flop e solo due piacevoli eccezioni : Da sempre legato ai calciatori brasiliani, il Milan con Higuain deve sfatare il tabù argentini, storicamente più vicini alla sponda nerazzurra della città. Ayala, Chamot, Redondo, Sosa e Ocampos sono ...

Calciomercato Milan - le prime parole di Higuain all’arrivo a Milano : “speriamo di arrivare il più lontano possibile” : Giunto da poco a Milano, l’attaccante argentino ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero Operazione conclusa, Milan e Juventus hanno trovato gli accordi definitivi per il passaggio della coppia Higuain-Caldara in rossonero e di Bonucci al club campione d’Italia. Spada/LaPresse Il Pipita è arrivato da poco a Milano, presentandosi al Westin a bordo di un van scuro preceduto dal fratello Nicolas, suo agente e ...

Calciomercato Milan - Higuain e la prova del 9 : spezzerà la maledizione degli attaccanti? : Quella sera di San Siro il calendario segnava il giorno numero 9, un caso? Forse più semplicemente un numero scritto nel destino. Era il 2001 ed era settembre. Inzaghi lo aveva stampato anche sulla ...

Calciomercato serie A - le trattative : il Milan prende Higuain : I rossoneri chiudono l'acquisto dell'attaccante argentino e lo scambio Bonucci-Caldara con la Juventus. L'Inter è su Vidal ma sogna Modric

Calciomercato - da Bonucci a Higuaín : tutti gli affari nella storia sull'asse Juventus-Milan : ormai definitiva l'intesa tra Juventus e Milan per la maxi-operazione dell'estate , accordo totale che coinvolge ben tre giocatori sull'asse Milano-Torino. A sbloccare l'affare il prestito oneroso di ...

Higuain-Bonucci-Caldara e il Calciomercato degli azzecca-garbugli : Il calciomercato dà, il calciomercato toglie. A volte nello stesso istante, su di una stessa tratta, oggi la Milano-Torino. Il calciomercato dà e ribalta storie ed elucubrazioni funeree andate di moda per anni, si prenda Cristiano Ronaldo e la tanto sbandierata apparente morte del campionato italian

Calciomercato - Higuain-Milan LIVE : accordo trovato - chiuso il maxi-scambio : 17.01 - Chiusa la maxi-operazione Bonucci-Caldara-Higuain: accordo raggiunto Mancano solamente le firme e l'ufficialità, ma l'accordo ormai è totale: Juventus e Milan hanno concluso il maxi scambio ...

Calciomercato : Higuain accetta il prestito - tutto fatto per il maxi scambio tra Juve e Milan [DETTAGLI] : 1/7 Fabio Ferrari/LaPresse ...