Calciomercato Chelsea - Willian vittima di frode : falso cambio di agente : Un'estate decisamente tormentata per Willian e non solo per le vicende relative al Calciomercato. Il talento brasiliano, che ha rimandato il suo arrivo in ritiro per via di un problema con il ...

Calciomercato Chelsea - se parte Courtois è Oblak il primo obiettivo : Il portiere dell’Atletico Madrid Jan Oblak è il primo obiettivo del Chelsea in caso di addio di Thibaut Courtois, che spinge per la cessione al Real Madrid. Lo scrive l’edizione odierna del ‘Daily Mail’. L’alternativa è l’estremo difensore del Psg Kevin Trapp, chiuso dall’arrivo a Parigi di Gianluigi Buffon.L'articolo Calciomercato Chelsea, se parte Courtois è Oblak il primo obiettivo sembra essere ...

Calciomercato Chelsea - Sarri blocca la cessione di Kanté : I migliori club europei, a cominciare dal Paris Saint Germain, hanno messo gli occhi su N’Golo Kanté, centrocampista francese poco appariscente, ma di grande sostanza. Per questo Maurizio Sarri ha avvertito Roman Abramovich che il calciatore è uno dei pezzi chiave del nuovo progetto al Chelsea ed il club londinese si appresta a portare il suo ingaggio al livello dei migliori giocatori d’Europa, fino a superare quello di Eden ...

Calciomercato Milan - gli agenti di Bernard a Milano : è testa a testa con il Chelsea : Calciomercato Milan – Sono ore decisive per il Calciomercato del Milan, in particolar modo caldissima la maxi operazione con la Juventus. Ma non è tutto, in questi minuti incontro a Casa Milan con gli agenti di Bernard, si sta provando a raggiungere un accordo con l’ex Shakhtar. I rossoneri si trovano nettamente in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del calciatore ma non va sottovalutata la soluzione Chelsea. Il ...

Calciomercato Real Madrid - il doppio colpo arriva dal Chelsea : Calciomercato Real Madrid – Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo il Real Madrid continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I Blancos hanno bussato alla porta del Chelsea, si avvicina un doppio colpo dai Blues: Courtois-Willian. Il Real Madrid avrebbe offerto 100 milioni di sterline (poco più di 112 milioni di euro) per il portiere e il centrocampista della formazione londinese. Le trattative possono ...

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Calciomercato - Sarri prova a trattenere i big del Chelsea ma “servono motivazioni” : Maurizio Sarri ha parlato di Calciomercato, un argomento che non gli piace particolarmente, il tecnico preferisce il lavoro sul campo alle ‘chiacchiere’ estive “I giocatori forti li vogliamo trattenere, ma non a tutti i costi. Il giocatore forte deve restare con le giuste motivazioni, proveremo a convincerli, alle nostre condizioni”. Maurizio Sarri, nuovo allenatore del Chelsea, risponde così ai cronisti a precisa ...

Inter - Spalletti dopo il ko contro il Chelsea : le indicazioni di Calciomercato : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta ai rigori contro il Chelsea: “Abbiamo sofferto la superiore qualità tecnica e la velocità nel far viaggiare la palla. Abbiamo dovuto correre, poi piano piano abbiamo preso confidenza, ci siamo sciolti e abbiamo fatto buone cose soprattutto nel secondo tempo. Mi piace la disponibilità a mettere in pratica il calcio che vogliamo fare, ...

Calciomercato : Hazard resta al Chelsea : Eden Hazard non lascerà il Chelsea per vestire la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, non è disposto a pagare i circa 200 milioni chiesti da Roman Abramovich per lasciar partire l’asso belga, protagonista assoluto ai recenti Mondiali in Russia. La dirigenza ‘Blues’ piuttosto aumenterà l’ingaggio ad Hazar, il cui contratto scade nel 2020, elevandolo a 17,5 milioni di euro netti a stagione.L'articolo ...

Calciomercato Chelsea - Hazard si allontana dal Real Madrid : diventa capitano dei Blues? : Julen Lopetegui e Maurizio Sarri. Real Madrid e Chelsea, due grandi allenatori e due big del calcio europeo che si "contendono" Eden Hazard. In Inghilterra dicono che i Blues non lo vogliono cedere, ...

Calciomercato - Robert Green ha firmato un contratto di un anno con il Chelsea : L’ex portiere della nazionale inglese Robert Green, 38 anni, ha firmato un contratto di un anno con il Chelsea. Lo ha reso noto il club londinese. “Le ultime 24 ore sono stati frenetiche”, ha raccontato il giocatore al sito dei Blues. “Pensi alla tua carriera, non sai davvero dove andare, e all’improvviso ti arriva la telefonata del Chelsea. La decisione è stata presa subito”. Green, svincolato, ha ...

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...

Calciomercato Milan - primo contatto con Morata : il Chelsea vuole 70 milioni. Higuain resta in corsa : Milan, Leonardo è già al lavoro. Dopo aver trasformato l'organigramma societario in pochi giorni, ora la proprietà Elliott è pronta a fare le prime mosse sul mercato. Obiettivo primario è trovare ...