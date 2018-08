Calcio | serie A e non solo | tutto quello che devi sapere su Dazn

Calciomercato serie A - le trattative : il Milan prende Higuain : I rossoneri chiudono l'acquisto dell'attaccante argentino e lo scambio Bonucci-Caldara con la Juventus. L'Inter è su Vidal ma sogna Modric

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande Calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Calcio : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...

Rai - dalla Serie B alla Champions League il Calcio torna protagonista : L'emittente pubblica a partire da settembre tornerà ad ospitare il calcio sulle proprie reti: anticipo di Serie B, Champions League, Nations League e molto altro. L'articolo Rai, dalla Serie B alla Champions League il calcio torna protagonista è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Serie A - Fiorentina : Pjaca in arrivo - la probabile formazione tipo (RUMORS) : Ci sono buone notizie che arrivano per il Calciomercato della Fiorentina 2018-19 [VIDEO]. Questione di giorni infatti e Pioli dovrebbe accogliere in ritiro un nuovo giocatore. Parliamo ovviamente di Marko Pjaca, esterno offensivo reduce dal mondiale con la Croazia e da una stagione in chiaroscuro con la maglia dello Schalke, in Bundesliga. Il giocatore, di proprieta' della Juventus, dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito con diritto di ...

FantaCalcio serie A : da Boateng a Ciano - i consigli sui trequartisti : Si avvicina per molti appassionati il momento dell'asta del Fantacalcio di Serie A [VIDEO]ed è dunque il momento di iniziare ad appuntare anche i trequartisti da inserire come potenziali obiettivi per la vostra squadra. Calciatori che spesso portano in dote non solo buoni voti, ma anche tanti bonus tra gol e assist. Chi prendere? Proviamo a fare qualche nome evitando i big delle squadre che punteranno allo scudetto. I consigli sui ...

Centrocampisti FantaCalcio serie A : da Stulac a Pasalic - i consigli per l'asta : Sta per cominciare il mese di agosto, il mese in cui iniziera' il nuovo campionato di serie A. Per gli appassionati di Fantacalcio [VIDEO] è arrivato il momento di appuntare i possibili acquisti in vista dell'asta. Tra i giocatori che più fanno la differenza con i loro bonus, tra assist e gol, ci sono indubbiamente i Centrocampisti. Non si possono però puntare soltanto i top player, per completare la rosa bisogna andare a cercare anche mediani ...

Serie A - la sorpresa clamorosa nel Calcio italiano : boom di abbonamenti - i tifosi tornano allo stadio : Che differenza c' è tra un cliente Apple e un tifoso della Juve? Nessuna. Il primo è quello sempre al passo coi tempi che mette da parte tanto al mese per avere in tasca il nuovissimo modello di ...

Crotone Calcio news : chiesta la sospensione dei campionati di Serie A e B : Sospendere l'avvio dei campionati di calcio di Serie A e Serie B in attesa dell'esito del nuovo procedimento nei confronti del Chievo Verona sulla vicenda plusvalenze: il primo è finito con la ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di mercato e gli affari messi a segno dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Calcio femminile - Serie A e B tornano alla LND. Cosimo Sibilia : “Incontestabile l’impegno profuso per il Calcio femminile” : I tornei di Serie A e Serie B di calcio femminile tornano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti: lo ha deciso la Corte d’Appello Federale, accogliendo il ricorso della stessa contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC Roberto Fabbricini, che assegnava alla medesima Federazione l’organizzazione dei due maggiori campionati nazionali. In conferenza stampa ha così commentato la decisione il Presidente della LND, ...

Rigoristi FantaCalcio serie A : da Ilicic a Lasagna - i possibili tiratori : I Rigoristi al Fantacalcio sono davvero merce pregiata. Sono quei calciatori che in Serie A si prendono la briga di calciare dagli undici metri, regalando il più delle volte il bonus del gol a chi l'ha scelti. Occhio però al rovescio della medaglia, perché un eventuale errore dal dischetto vuol dire prendere un "malus" in termini di punteggio. Ad ogni modo il consiglio è quello di avere almeno tre Rigoristi in rosa, asta permettendo. Chi saranno ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio prende Correa e Badelj : I laziali chiudono sia per l'attaccante del Siviglia che per il centrocampista ex Fiorentina. L'Inter si avvicina a Vrsaljko mentre il Napoli deve scegliere tra Arias e Sabaly