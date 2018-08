Reggio Calabria. Operazione antidroga 45 arresti : I Carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 45 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, associazione finalizzata

'Ndrangheta - blitz contro la cosca Libri a Reggio Calabria : 14 arresti : 'Ndrangheta, blitz contro la cosca Libri a Reggio Calabria: 14 arresti Indagine della Dda reggina contro presunti affiliati al clan più importante della zona sud del capoluogo calabrese. Sequestrati anche beni del valore di oltre un milione di euro Parole chiave: ...

Caporalato - arresti e sequestri anche in Calabria : Pavia - Da questa mattina la Guardia di Finanza di Pavia sta eseguendo 12 arresti ordinati dal gip di Pavia per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, all'intermediazione ...

'Ndrangheta - Reggio Calabria : 3 arresti per omicidio del 2011 - : Secondo le indagini sarebbero tra i responsabili della morte di Giuseppe Canale, affiliato alla cosca 'Condello-Chirico'. I tre, in concorso tra loro e con altri indagati, sono stati accusati anche di ...

Blitz contro narcotraffico tra Sicilia e Calabria : diversi arresti : Roma, 21 lug., askanews, - La Polizia di Stato di Vibo Valentia, sta eseguendo un´ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, ritenute responsabili di appartenere ad un´...

Casamonica - 33 arresti da Roma alla Calabria : sigilli a disco e locali. Baldini intercettato : 'Aiutatemi - sono alla frutta' : 'È la famiglia più pericolosa d'Italia, perché sono degli animali che squartano le persone, lo sanno tutti, sparano in testa veramente perché so zingari, so tanti, sono dappertutto'. Chi ha paura dei ...

