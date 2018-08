Cagliari | il nuovo stadio affidato alla società Sportium

Cagliari - eccoti Bradaric ma non è finita : nuovo colpo in canna per Giulini : Cagliari, due innesti in procinto di arrivare alla corte di Maran, il presidente sardo Giulini continua a lavorare sul mercato Cagliari pronto ad ufficializzare gli ultimi colpi della campagna di rafforzamento estiva. Per Bradaric è praticamente fatta, sotto consiglio del connazionale croato Srna, il calciatore arriverà in terra sarda per firmare il suo nuovo accordo. Il centrocampista di 26 anni che ha appena concluso l’esperienza ...

Cagliari - Giulini : “Il nuovo stadio sarà da 30mila posti” : Il progetto di partenza del nuovo impianto prevedeva circa 25mila posti: la società vuole salire a 30mila. L'articolo Cagliari, Giulini: “Il nuovo stadio sarà da 30mila posti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Cagliari - arriva il nuovo attaccante : via Melchiorri : Cagliari alle prese con il rafforzamento del reparto offensivo, il sacrificato da Maran potrebbe essere Federico Melchiorri Il Cagliari sta lavorando sul mercato. Nello specifico il presidente Giulini ha in canna uno scambio con il Perugia, che potrebbe portare due attaccanti a scambiarsi la casacca nella prossima stagione. Samuel Di Carmine, 29enne da 22 gol in stagione in Serie B, potrebbe arrivare a Cagliari, riporta Sportmediaset, in cambio ...

Cellino e l'isola che non c'è : a Brescia un nuovo Cagliari? : Quello che Massimo Cellino ha in testa è un Brescia di forte impronta sarda. Non si tratta di supposizioni ma di tangibili ed evidenti segnali che arrivano da via Solferino. La presenza di Francesco ...

Cagliari - Daniele Conti è il nuovo responsabile dell’area tecnica : L'ex centrocampista degli isolani ricoprirà l'incarico per le prossime tre stagioni, un nuovo innesto in società dopo quello di Rolando Maran come allenatore. L'articolo Cagliari, Daniele Conti è il nuovo responsabile dell’area tecnica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari - nuovo incarico per Daniele Conti : il comunicato del club : Un nuovo prestigioso incarico per la bandiera rossoblù Daniele Conti che da oggi diventa il nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari per le prossime tre stagioni. Dopo l’esperienza maturata in qualità di Coordinatore tecnico del settore giovanile e quindi quella realizzata all’interno della squadra dello scouting, durante le quali ha potuto accrescere il suo bagaglio di conoscenze nella gestione del vivaio e nella scoperta di nuovi ...

Cagliari nuovo “acquisto” in società che farà felici i tifosi : Daniele Conti entra a far parte dell’area tecnica del Cagliari, dopo aver entusiasmato i tifosi da calciatore, adesso lavorerà per il bene del club Daniele Conti è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Cagliari per le prossime tre stagioni. La conferma è arrivato in una nota dal club sardo che sottolinea l’iter professionale dell’ex centrocampista, che con la maglia rossoblù ha giocato dal 1999 al 2015; dopo ...

Maran nuovo allenatore del Cagliari : Rolando Maran è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ex Chievo ha firmato questa mattina un contratto biennale e sarà presentato alle 16 in conferenza stampa alla Sardegna Arena. ...

Il Cagliari saluta Lopez - ora un nuovo tecnico : Il Cagliari saluta Diego Lopez: il rapporto tra il tecnico uruguaiano e la squadra rossoblù terminerà il 30 giugno. Anche perché ormai la società sarda sembra a un passo dall'ex tecnico del Chievo, ...

Panchina Cagliari - addio ufficiale con Diego Lopez : ecco il nuovo allenatore : Panchina Cagliari – “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il rapporto con ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Cagliari : lunedì l'annuncio del nuovo tecnico? Video : Finita la stagione si riparte subito per costruire la nuova, partendo dalle fondamenta visto che il Cagliari salvo sorprese lunedì potrebbe annunciare l'arrivo di un nuovo tecnico. Diego Lopez ha virtualmente chiuso la propria esperienza in rossoblu con la conquista della salvezza. Al suo posto dovrebbe arrivare un tecnico esperto, in grado di guidare il sodalizio Cagliaritano nella mercato estivo e nella prossima stagione agonistica. ...