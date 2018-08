Caetano Veloso | quando la musica è un affare di famiglia

lastampa

: Aspettando #blob ... Caetano Veloso... '...mi ha dato un bacio sulla bocca dicendomi la vita è vuota come la cuffia… - ivan_rocca1 : Aspettando #blob ... Caetano Veloso... '...mi ha dato un bacio sulla bocca dicendomi la vita è vuota come la cuffia… - Operaestate : Hanno appena ricevuto il Leone d'oro alla carriera. Sono considerati la coppia artistica più folle e geniale del... - manuelakusterma : RT @rezzamastrella: Il Leone d'Oro: 'Un incidente di percorso sublime.' Intervista a Rezzamastrella su -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Non capita spesso una settimana così. Ma se c'è un momento in cui può accadere, può essere solo di luglio. Prima e dopo, qualche concerto qui e là. A luglio no, ogni sera, in parecchie città italiane, ...