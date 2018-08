Burberry | per la prima volta in 20 anni cambia logo

Burberry brucia abiti e accessori per oltre 34 milioni di euro. Il motivo? Difendere l’esclusività del marchio : Immaginatevi una montagna di abiti e accessori di Burberry, il cui valore supera i 34 milioni di euro, dati alle fiamme. È il destino che è toccato agli avanzi di magazzino nel noto marchio simbolo della moda britannica nel mondo. A conti fatti, questa cifra si potrebbe tradurre in 20mila dei suoi iconici trench. Non solo, a spulciare i bilanci dell’azienda, si scopre che negli ultimi cinque anni sarebbero state distrutte merci per 100 ...

Perché Burberry ha deciso di bruciare borse - vestiti e profumi per milioni di dollari : Un esempio su tutti è la nostra partnership con la Make Fashion Circular Initiative della Ellen MacArthur Foundation , in cui ci uniamo ad altre organizzazioni leader per lavorare verso un'economia ...