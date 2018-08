vanityfair

: Brizzi, i messaggi che lo scagionano. «Adesso chiederò i danni» - - allnews24eu : Brizzi, i messaggi che lo scagionano. «Adesso chiederò i danni» - - infoitcultura : Brizzi, quei messaggi su WhatsApp e il sesso consenziente: ecco perché i pm hanno chiesto l'archiviazione - alessandro_cant : Leggo sui social decine di messaggi di sostegno a #Brizzi il tono più o meno è 'l'avete massacrato e ora...' Quindi… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) «Che belle sensazioni che ho avuto». Dice così uno dei, inviati da una presunta vittima, che sono serviti a demolire le accuse di molestia contro il regista Fausto. A febbraio la donna lo aveva denunciato per violenza sessuale, ma il contenuto degli sms sembra rivelare piuttosto un rapporto di reciprocità. Inoltre, lei esi sarebbero incontrati di nuovo, nello stesso appartamento, qualche giorno dopo la presunta violenza sessuale. E la donna avrebbe spedito altri due: «Appena posso ti richiamo», e ancora: «Ti devi inginocchiare perché non mi hai fatto una dedica». E la notte delle presunte molestie, lei avrebbe postato sul suo profilo Fb un post con commenti entusiastici sui film del regista. L’autore di Notte prima degli esami,, avvierà una richiesta di risarcimento. Ma ha escluso l’azione penale e la contro denuncia per calunnia: secondo i ...