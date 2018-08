Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme in un film per la prima volta | forse

Anche tu come Brad Pitt finisci sempre per assomigliare alla tua compagna? : Al netto delle donne che amano rivedere lo stile dei propri partner, essere innamorati induce spesso a processi di osmosi con la propria metà fino ad assomigliarle, non solo nello stile di vita e negli atteggiamenti ma Anche nel look. Un caso famoso in questo senso, ad esempio, è quello di Brad Pitt, che nel corso degli anni – così, raccontavano già nel 2006 i tabloid, come ricorda in questi giorni la rete -, è sempre finito per diventare ...

Spy Game : trama - cast e curiosità del film con Brad Pitt e Robert Redford : Lunedì 30 luglio, in prima serata su ReteQuattro, va in onda il film del 2001 diretto da Tony Scott, fratello del più famoso Ridley (Alien, Blade Runner, Il gladiatore), Spy Game. Thriller d’azione geopolitico, la pellicola vanta anche la prima collaborazione di fronte alla telecamera di Brad Pitt e Robert Redford, mai apparsi assieme in un film prima di Spy Game. Spy Game: il trailer Spy Game: la trama Nathan Muir, agente operativo della ...

"Brad Pitt ha sempre copiato i look delle fidanzate" (e queste foto lo dimostrano) : Ha avuto numerose storie d'amore nella sua vita e ogni volta ha cercato, in qualche modo, di assomigliare alla propria compagna. È questo il "vizio" di Brad Pitt: se ne è accorta, di recente, una utente di Twitter, Sarah McGonagall, fotografa di New York, la quale ha scovato un vecchio giornale nel quale si mettevano in evidenza tutte le somiglianze tra l'attore e le sue fidanzate.I saw this news article about Brad Pitt and now I ...

Angelina Jolie e Kate Middleton/ Perdonare Brad Pitt? La Duchessa non ha dubbi nelle "chiacchiere tra donne" : Angelina Jolie e Kate Middleton hanno qualcosa in comune? A quanto pare, in una chiacchierata tra donne la Duchessa avrebbe spinto l'attrice a Perdonare Brad Pitt(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Once Upon a Time in Hollywood/ Foto - Di Caprio - Brad Pitt e Tarantino negli anni '60 : Once Upon a Time in Hollywood, le prime Foto dal set: un trio d'eccezione formato da Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Quentin Tarantino per un tuffo negli anni '60.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:13:00 GMT)

«Quando Brad Pitt e Leonardo DiCaprio rifiutarono Brokeback Mountain» : Saranno insieme in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, ma avrebbero potuto incontrarsi già nel 2005 fra i pascoli di Brokeback Mountain, i cappelli da cowboy e i baci caldi d’estate. Il destino, però, ha voluto diversamente, perché né Brad Pitt né Leonardo DiCaprio accettarono i ruoli di Ennis e Jack, protagonisti di uno dei film più iconici degli anni Duemila. A rivelarlo, a tredici anni di distanza, è il regista Gus Van ...

Leonardo di Caprio e Brad Pitt rifiutano di interpretare "I segreti di Brokeback Mountain" : Grande delusione quella del regista Van Sant che, dopo aver proposto ad alcuni grandi attori di interpretare il ruolo dei protagonisti gay del film I segreti di Brokeback Mountain, si è visto sbattere le porte in faccia.Da Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, passando per Matt Damon e Ryan Phillippe, nessuno si è mostrato interessato. La trama del film è incentrata sul rapporto amoroso tra due cowoboy. A fare da sfondo sono le ...

Brad Pitt e quella promessa non mantenuta sull'uragano Katrina : Nessuno si aspettava un comportamento del genere da parte di Brad Pitt . L'attore che si è sempre prodigato per gli aiuti umanitari, da qualche giorno, è nell'occhio del ciclone per alcune critiche ...

Da Brad Pitt a Julianne Moore - ecco le star da Oscar che hanno debuttato nelle soap opera : La vincitrice premio Oscar per "Still Alice" , Julianne Moore, ha interpretato il ruolo di due sorellastre, Frannie e Sabrina Hughes , nella soap "Così gira il mondo" di Irma Phillips, per la quale ...

Once Upon a Time in Hollywood : la prima foto ufficiale di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt : I protagonisti di "Once Upon a Time in Hollywood" , film che dal titolo sembra essere un chiaro omaggio al cinema di Sergio Leone, saranno un attore televisivo , che cerca di farsi spazio nel mondo del cinema, e il suo stuntman. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Leonardo di Caprio e Brad Pitt. Sullo sfondo la tragedia di Bel Air con Margot Robbie nel ruolo di ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney : i divi del cinema e della musica come non li avete mai visti Foto : Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney: i divi del cinema e della musica come non li avete mai visti , Da Velvetcoke Instagram,

OCEAN THIRTEEN/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi - 20 giugno 2018) : OCEAN THIRTEEN, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 giugno 2018. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Andy Garcia, alla regia Steven Soderbergh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:24:00 GMT)

Perché Maddox può scegliere di non vedere Brad Pitt? : A quasi due anni dall’annuncio di divorzio, Angelina Jolie e Brad Pitt non hanno ancora trovato l’equilibrio. Almeno per quel che riguarda il tema definito da entrambi il più importante: la custodia dei figli. Che nel loro caso sono sei: Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13 anni, Shiloh, 12, e i gemelli Vivienne e Knox, di 9 anni. Dal settembre 2016, la piccola tribù vive con la mamma – in questi ultimi mesi a Londra dove ...