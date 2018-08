Blastingnews

: #BellaCiao #cameras #2ago Circolano insistenti questi nomi: sarà una donna la prossima segretaria del #PD? - mauribechini : #BellaCiao #cameras #2ago Circolano insistenti questi nomi: sarà una donna la prossima segretaria del #PD? - mauribechini : Circolano alcuni nomi per la futura leadership del @pdnetwork : che sia affidato a una donna il compito di salvare… - mauribechini : Boschi, Serracchiani e Bellanova: nel PD si pensa a una 'svolta rosa' per la segreteria -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Secondo quanto deciso dall'ultima assemblea nazionale del Pd, il prossimo congresso nazionale del principale partito di opposizione dovrebbe svolgersi prima delle elezioni europee, quindi a inizio 2019, con le Primarie per la scelta del segretario che dovrebbero essere fissate per il 24 febbraio. Date ancora non ufficiali, visto che gli sviluppi politici generali potrebbero anche sparigliare le carte a far saltare queste date. Ma nel frattempo nel PD si inizia are a quali potrebbero essere i candidati, e le candidate, per lanazionale del partito, carica attualmente ricoperta da Maurizio Martina. In attesa di capire quale scelta fara' riguardo al futuro appunto il segretario in carica - ricordiamo che Martina è stato eletto da una maggioranza bulgara solo 7 contrari e 13 astenuti - si iniziano a diffondere voci sui possibili concorrenti alla leadership dei dem VIDEO. ...