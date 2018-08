Borsa | Milano in calo | giù Tenaris e Poste

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Ferrari a +2% - Unicredit a -2 - 3% (2 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:37:00 GMT)

Borsa : Europa in calo intimorita da minacce sui dazi - a Milano - -0 - 6% - giu' Tenaris : In piu' il banchiere ha anticipato un maggior numero di conferenze stampa, segnale, anche questo, interpretato dagli operatori come preludio a una politica monetaria piu' restrittiva. Oggi si ...