Borsa | Wall Street apre in calo

Azienda che distribuisce marijuana entra in Borsa a Wall Street. Ed è un successo : Tilray, Azienda canadese specializzata nella produzione di marijuana a scopo ricreativo, lancia la prima Ipo sul Nasdaq e raccoglie 153 milioni di dollari. La notizia è stata rilanciata da siti finanziari, anche perchè è considerata la prima apertura di Wall Street alla cannabis, ovviamente come comparto industriale dal momento che a New York, come in molti altri stati americani, la marijuana resta vietata: non così in Canada, seconda nazione al ...