Bonucci è atterrato a Torino Caselle Ora le visite al J-Medical | dopo la firma

LIVE Bonucci alla Juventus - il difensore atterrato in Italia. Oggi visite mediche al J-Medical : Bonucci-Juventus, la cronaca di domenica 29 luglio 10:45, Caldara può far saltare Bonucci-Juve. Ormai non è più un mistero: Maurizio Sarri gradirebbe avere in rosa Mattia Caldara . Il fatto, però, è ...