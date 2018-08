Bonucci alla Juve | ufficialità | selfie | autografi Ultime notizie video | i dettagli del

Bonucci - provocazioni al suo arrivo alla Continassa : "Sciacquati la bocca" : Primo giorno bianconero movimentato per Leonardo Bonucci, che al suo arrivo alla Continassa non è stato accolto come forse sperava. Dopo la fredda accoglienza al suo arrivo in aeroporto, dove a ...

L’arrivo di Bonucci a Caselle : il difensore torna alla Juventus [FOTO] : 1/6 Marco Alpozzi/LaPresse ...

LIVE Bonucci alla Juventus - il difensore atterrato in Italia. Oggi visite mediche al J-Medical : Bonucci-Juventus, la cronaca di domenica 29 luglio 10:45, Caldara può far saltare Bonucci-Juve. Ormai non è più un mistero: Maurizio Sarri gradirebbe avere in rosa Mattia Caldara . Il fatto, però, è ...

Bonucci alla Juventus - Caldara al Milan / Ultime notizie : pace fatta tra Allegri e Leo : Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan, Ultime notizie: scambio alla pari tra i due difensori. Bonucci e Allegri hanno fatto pace, risolti gli screzi fra i due(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Bonucci alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : tifosi bianconeri increduli : La maxi trattativa tra Juventus e Milan è giunta alla conclusione, al suo epilogo. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si possono considerare ormai giocatori rossoneri, con Leonardo Bonucci che tornerà in bianconero. Un’operazione fortemente criticata dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, non solo per il fatto che il difensore centrale di Viterbo, solo un anno fa, lasciò la Juventus per intraprendere la sua nuova (breve) avventura a ...

Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan - Leonardo Bonucci alla Juventus. Maxi operazione conclusa : E' definita la Maxi operazione fra Milan e Juventus, che porterà in rossonero Higuain e Caldara, e in bianconero Bonucci. Come confermano fonti vicine alla trattativa, gli ultimi ostacoli sono stati superati. Higuain si trasferirà al Milan in prestito per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni. Bonucci e Caldara saranno scambiati, entrambi con una valutazione da 40 milioni. Bonucci domani ...

Higuain e Caldara al Milan - Bonucci alla Juve : trovato l'accordo : trovato l'accordo tra M ilan e Juventus per il trasferimento di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in rossonero e Leonardo B onucci in bianconero. E' tutto fatto, ogni pezzo del puzzle ha trovato la ...

