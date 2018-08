Bonucci | A4 andata e ritorno in 378 giorni | cosa resterà della sua storia nel Milan?

sport.sky

: @juventusfc @bonucci_leo19 Anche a me tutta questa trattativa ha fatto schifo (non per Bonucci, in generale) ma orm… - Simo15081 : @juventusfc @bonucci_leo19 Anche a me tutta questa trattativa ha fatto schifo (non per Bonucci, in generale) ma orm… - Veleno_N : @11NicoPapaleo Ha toppato tutte le finali, neanche nell'unica vinta (quella con la Lazio, con reti di Alves e Bonuc… - MarzolaNicola : @paolofazz @ilPadrinoSal @juventusfcen @bonucci_leo19 sto viaggio andata ritorno di bonucci piu la partenza del pip… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) "Il migliore al mondo", legato ai colori rossoneri, non si sentiva da molto tempo. Perché, senza eufemismi, quello era Leonardo, "tra", se non "il", migliore centrale in circolazione. ...