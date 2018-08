Bonucci a Torino | visite mediche per Juve

Juventus - Bonucci è atterrato a Torino. Ora le visite mediche : TORINO - Alla fine, l'imponderabile, è accaduto. Leonardo Bonucci torna alla Juventus dopo un solo anno di esilio al Milan e per permettere il clamoroso rientro alla base, Marotta e Paratici ...

Bonucci - il pentito arriva oggi a Torino : Torino - Trecentosettantasette giorni fa Leonardo Bonucci ha salutato la Juventus approdando al Milan come nuovo capitano in grado ' di spostare gli equilibri ' - e mai dichiarazione gli si è ritorta ...

Juventus - riecco Bonucci : oggi a Torino - quale attesa gli sarà riservata? : riecco Bonucci- Leonardo Bonucci è in volo verso Torino. oggi l’arrivo nel capoluogo piemontese per le visite mediche e per la firma sul contratto. Bonucci si aggregherà poi ai nuovi (vecchi) compagni alla Continassa. quale attesa gli sarà riservata dai tifosi bianconeri? C’è chi dice no al suo ritorno, chi si professa totalmente a favore. […] L'articolo Juventus, riecco Bonucci: oggi a Torino, quale attesa gli sarà riservata? ...

Milan-Juventus - domani le visite mediche di Caldara : Bonucci in auto verso Torino : Milan-Juventus, si è conclusa la trattativa tra i due club, in tre cambiano maglia, Bonucci passa alla Juventus, Caldara e Higuain al Milan, un accordo sicuramente positivo per i rossoneri. In particolar modo i tifosi bianconeri delusi per la cessioni del difensore ex Atalanta, le visite mediche sono previste per la giornata di domani. Bonucci è partito in auto per raggiungere Torino mentre Higuain è atteso in serata a Milano. LEGGI TUTTE ...

Juventus - domani arriva Bonucci a Torino : i motivi del suo ritorno : Il difensore lascia il Milan dopo solo un anno: troppo forte il richiamo della Vecchia Signora, che ha perfino portato Bonucci a ridursi lo stipendio

Higuain dalla Juve al Milan : con lui Caldara. Bonucci torna a Torino : ... Cr7 farà sicuramente di meglio e dunque non c'era più spazio per un campione pagato quasi 100 milioni e che era stato accolto - strappandolo al Napoli - come uno dei migliori al mondo, col quale ...

Calciomercato : maxi scambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...