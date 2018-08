Strage Bologna - Bonafede : "Ora faro su verità inconfessabili" : "E' necessario accendere un faro su verità inconfessabili , perché le nuove generazioni hanno bisogno di conoscere la verità". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo intervento all'...

Strage di Bologna - Bonafede : obbligo morale di arrivare alla verità : Roma, 2 ago., askanews, - 'C'è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere ad una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo e l'unico vero modo di onorare le ...

Bonafede - verità strage è obbligo morale : "Per me è incredibile - ha aggiunto - che, dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato e ...

Strage di Bologna - Bonafede alla commemorazione : “Verità è un obbligo morale. Finora Stato negligente - ora fatti” : “C’è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere a una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo è l’unico vero modo di onorare le vittime e realizzare le legittime e sacrosante richieste dei loro familiari”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo intervento in consiglio comunale all’anniversario della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto ...

Bonafede - verità strage è obbligo morale : "Per me è incredibile - ha aggiunto - che, dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato e ...