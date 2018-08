Bonafede | verità strage è obbligo morale

corrieredellosport

: RT @JohnHard3: Strage di Bologna, Bonafede a cerimonia “Arrivare a verità è un obbligo morale” Il depistaggio partito prima della bomba … - raffaellamucci1 : RT @JohnHard3: Strage di Bologna, Bonafede a cerimonia “Arrivare a verità è un obbligo morale” Il depistaggio partito prima della bomba … - JohnHard3 : Strage di Bologna, Bonafede a cerimonia “Arrivare a verità è un obbligo morale” Il depistaggio partito prima della… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) "Per me è incredibile - ha aggiunto - che, dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato e ...