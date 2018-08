Bonafede in Aula | Senato è un circolo ricreativo Si scatena la bagarre

Bonafede : “Senato circolo ricreativo per partiti”. Caos in Aula e Casellati ferma la seduta dopo domanda su Lanzalone : “Ricordavo da parlamentare che il question time fosse uno strumento serio con cui il Parlamento pungola il governo. Non ricordavo che fosse uno strumento per trasformare il Senato in un circolo ricreativo per i partiti“. Così al question time il il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, frase che ha suscitato bagarre in Aula. Poco prima, il senatore del Pd, Giuseppe Cucca, aveva chiesto al ministro di rendere conto delle ...

Senato - bagarre in aula sul caso Air Force Renzi : Casellati sospende lavori e bacchetta Bonafede : Infine, ha concluso, 'chi parla a sproposito di operazione di propaganda dovrebbe vederlo e farsi un giro nel mondo reale per capire in quali condizioni versano i treni regionali sui cui viaggiano i ...

Stadio Roma : Senatori PD invitano Bonafede in aula : Roma – I Senatori del Pd Dopo le ultime affermazioni di Alfonso Bonafede insistono sulla necessita che il ministro della Giustizia vada a riferire in aula a Palazzo Madama. E in rete lo attaccano lanciando l’hashtag #malafede. Ecco alcuni esempi. Nadia Ginetti su Facebook: “Abbiamo chiesto al Ministro Bonafede di riferire in Senato rispetto al suo rapporto con Lanzalone e la vicenda consulenze/ Stadio di Roma…. Ma con ...

Stadio Roma : Renzi - Bonafede in Aula : ANSA, - Roma, 17 GIU - "Il M5s sceglie una persona che deve fare da tutor per la Raggi, e lo premiano, come ha detto Di Maio, con la Presidenza di un'azienda. Siccome Lanzalone è stato presentato da ...