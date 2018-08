BOMBA D' ACQUA A CORTINA | ALLAGAMENTI E DANNI Video ultime notizie | ponte portato via

BOMBA d’acqua a Cortina : strade allagate e ristorante evacuate. Un morto colpito dal fulmine : Improvvisa e violenta ondata di maltempo nel Nord Est. A Cortina d'Ampezzo violenti temporali, danni e allagamenti. Tra gli abitati di Crignes e Nortisa, è anche crollato un ponte, portando via di netto un pezzo di strada. Un 49enne è morto in provincia di Belluno.Continua a leggere

Temporale a Bologna : BOMBA d’acqua e grandine/ Video ultime notizie : albero crolla su storico chiosco gelati : Maltempo a Bologna: bomba d’acqua, grandine e vento. Video ultime notizie: albero caduto su storico chiosco gelati, distrutto dopo l'accaduto. Tante chiamate ai vigili del fuoco(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 09:22:00 GMT)

BOMBA d’acqua a Napoli : strade allagate e disagi/ Ultime notizie maltempo : grave situazione a Bagnoli : Bomba d’acqua a Napoli: strade allagate e disagi. Ultime notizie maltempo: grave situazione a Bagnoli, dove i tombini sono saltati e sulla strada si sono riversate le acque nere(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:22:00 GMT)

BOMBA d'acqua s'abbatte su Napoli : strade allagate e forte vento : strade allagate e traffico in tilt a Napoli dopo il violento nubifragio che ha colpito in mattinata la città. Il temporale non è durato molto, ma è stato sufficiente a creare dei veri corsi d'acqua ...

BOMBA d'acqua a Roma - metro allagata : Allagamenti e disagi per il traffico a Roma dopo il temporale che si è abbattuto sulla Capitale e sul litorale Romano. Il sottopasso fuori dalla stazione della stazione San Paolo della metro B è ...

BOMBA d'acqua a Pieve di Cadore/ Ultime notizie video : torrente esonda - fango e ghiaia in strada : Bomba d'acqua a Pieve di Cadore, video. torrente esonda, fango e ghiaia in strada. Le Ultime notizie: violenta grandinata a Mondovì, in provincia di Cuneo. Nord nella morsa del maltempo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:07:00 GMT)

'BOMBA d'acqua' in Cadore - esce torrente : ANSA, - BELLUNO, 20 LUG - Una 'Bomba d'acqua' ha investito la zona di Pieve di Cadore causando l'esondazione di un piccolo torrente, l'Orsina, con fango a ghiaia che hanno invaso la strada di ...

Temporali e grandine al Nord - sole al Sud : Italia divisa in due. BOMBA d'acqua nel Cadore : Temporali nell'Italia del centroNord, sole al sud: una saccatura di origine atlantica è giunta sull'Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di venerdì coinvolgerà anche ...