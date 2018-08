BOLOGNA | LA STRAGE DEL 2 AGOSTO Ultime notizie | la testimonianza dalla Stazione | “boato

La preoccupazione di Fratelli d'Italia sulla strage di BOLOGNA : non definirla fascista : Ma perché Fratelli d'Italia se dice di non essere un partito fascista si preoccupa che quella strage sia stata definita fascista? Autore Giuseppe Ballerini Categoria Politica

Strage di BOLOGNA - Zuppi : "Dare risposte alle domande di giustizia " : ... una ferita che 'chiede giustizia e ci aiuta a essere sensibili, attenti e vicini alle vittime delle tante stragi che ancora provocano tanta sofferenza e morte in diverse parti del mondo'. Lo afferma ...

Strage di BOLOGNA - Mattarella : "Ancora ombreRestano complicità e gravi depistaggi" : In un messaggio il Presidente ricorda che "il tempo non offusca la memoria di quell'attentato, disumano ed eversivo. Dai processi giudiziari sono arrivate le condanne, delineando la matrice neofascista". Fico: "Lo Stato deve esserci al 100%".

Strage di BOLOGNA - Roberto Fico in corteo con Paolo Bolognesi : Scambio di battute tra presidente della Camera e quello dell'associazione dei familiari delle vittime

Strage BOLOGNA - bus 37 'guida' il corteo : ANSA, - Bologna, 2 AGO - L'autobus numero 37, diventato uno dei simboli della Strage di Bologna e della reazione che la città intera seppe mettere in piedi, ha guidato, anticipandolo nell'ultimo ...

Strage BOLOGNA - Fico : Uno Stato che non cerca la verità non può dire Stato : Teleborsa, - " Uno Stato che non cerca la verità fino in fondo non si può dire Stato . Un'Italia che non cerca la verità sulle Stragi del nostro Paese non è compiuta. Si può costruire fino in fondo ...

Strage di BOLOGNA - Mattarella : Il tempo non offusca la memoria di quell'attentato - disumano ed eversivo : Teleborsa, - " C'è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere ad una verità certa, libera da zone grigie e sospetti . Questo è l'unico vero modo di onorare le vittime e ...

Strage di BOLOGNA - Fico “ferita aperta”/ 2 agosto - i segreti della bomba in stazione collegata al caso Moro : Strage alla stazione di Bologna, la bomba del 2 agosto 1980: ultime notizie, Bonafede "Stato negligente per 38 anni, ora la verità". Mattarella, "ancora zone d'ombra e depistaggi"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:12:00 GMT)

Strage di BOLOGNA - Fico : “Ferita ancora aperta - bisogna fare chiarezza su tutto. Lo Stato c’è al 100%” : “Il messaggio è che lo Stato c’è, ci deve essere al 100% e non come spesso è accaduto in questi 30 anni”. Così, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato la sua presenza alle commemorazioni della Strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980. Il presidente della Camera ha condiviso l’ultimo tratto del corteo che ha sfilato lungo le vie di Bologna per arrivare nel piazzale antistante la stazione dove deflagrò la ...

Strage di BOLOGNA - Fratelli d’Italia dopo il minuto di silenzio : “Non fu strage nera”. Insorgono Pd e LeU - caos e scontri in Aula : caos, bagarre e scontri in Aula dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Bologna. Il motivo? La provocazione della deputata di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, secondo cui la strage di Bologna non è stata una strage di matrice fascista e l’azione dei giudici è stata “prigioniera di logiche ideologico giudiziarie“. Tutto nonostante le sentenze passate in giudicato. Parole che hanno scatenato ...

Bagarre in Aula tra FdI e centrosinistra durante il ricordo della strage di BOLOGNA : Bagarre in Aula tra FdI e centrosinistra durante il ricordo della strage di Bologna. Lo scontro s'è acceso durante l'intervento della deputata di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti che ha negato la ...

Strage di BOLOGNA - Bonafede : 'La verità è un obbligo morale prima che politico' : Mattarella sottolinea che restano zone d'ombra da illuminare. Per il ministro della Giustizia Bonafede giungere ad una verità certa è un obbligo morale prima ancora che politico - Un minuto di ...

STRAGE STAZIONE DI BOLOGNA : CONTE - “ATTENDIAMO RISPOSTE”/ Bomba 2 agosto - Merola “fascismo c’è ancora” : STRAGE alla STAZIONE di BOLOGNA, la Bomba del 2 agosto 1980: ultime notizie, Bonafede "Stato negligente per 38 anni, ora la verità". Mattarella, "ancora zone d'ombra e depistaggi"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:12:00 GMT)

Strage di BOLOGNA - la richiesta dei familiari delle vittime : “Desecretare e digitalizzare gli atti” : 2 agosto 1980. Sono passati 38 anni da quell’afoso sabato. Alle 10.25 un’esplosione alla stazione centrale di Bologna provoca 85 morti e 200 feriti: la Strage più sanguinaria nella storia italiana. E una ferita che ancora non si rimargina perché ancora manca buona parte della verità. La città di Bologna, i familiari delle vittime non dimenticano e nella commemorazione ufficiale si appellano alla politica. Per l’ennesima volta ...