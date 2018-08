Bologna | 2 agosto | le voci del 38esimo anniversario della strage Fico | «Uno Stato che

Strage di Bologna - bomba in stazione : Bonafede “stato negligente”/ Ultime notizie 2 agosto : parla Mattarella : Strage alla stazione di Bologna , la bomba del 2 agosto 1980: Ultime notizie , Bonafede "Stato negligente per 38 anni, ora la verità". Mattarella , "ancora zone d'ombra e depistaggi"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:40:00 GMT)

2 agosto - l'anniversario della Strage di Bologna : 2 agosto 1980, ore 10.25: è Strage a Bologna . Esplode una bomba lasciata nella sala d'attesa della Stazione Centrale e uccide 85 persone, lasciando a terra oltre 200 feriti. Tra i morti, due tassisti in attesa di clienti all'esterno della Stazione, alcuni passeggeri del treno Ancona - Chiasso in sosta al primo binario, impiegati degli uffici del primo piano, avventori e personale del Bar Tavola Calda adiacente alla sala d'attesa, gremita di ...

Caldo - Ausl Bologna : l’ondata di calore prosegue almeno fino al 1° Agosto : prosegue , almeno fino a mercoledì 1° Agosto , l’ondata di calore in corso con temperature che potrebbero salire sino a 38°C (fonte Arpae), con possibili disagi per i cittadini di Bologna , dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena, e dell’area della pianura, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo ...

ASSESSORATO CULTURA - 'Ferrara Estate in via Bologna' : spettacoli il 2 - 5 - 9 - 12 e 16 agosto al Centro sociale Rivana Garden - via G.Pesci 181 - Ferrara - : IL PROGRAMMA: , tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, : - Giovedì 2 agosto - Compagnia Filodrammatica Mirabellese "Al pendolar" di V. Occhiali Una compagnia nata nel 1962, composta di circa ...