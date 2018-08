Bimbo di 4 anni ingoia una batteria ' killer' | salvato al Bambino Gesù

Ingerisce pila a bottone : carica elettrica brucia tessuti/ Ultime notizie Roma : salvato Bimbo di 4 anni : Ingerisce pila a bottone: carica elettrica brucia tessuti. salvato bimbo di 4 anni all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:37:00 GMT)

Ingoia batteria 'killer' - salvo Bimbo di 4 anni : Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura un bambino di 4 anni che aveva ingerito una disk battery , una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi. Il piccolo ha ...

Beve il liquido per la ceretta della mamma estetista - Bimbo di 2 anni finisce in coma : Bodè Galligan, di due anni, ha bevuto il liquido - che aveva un odore "di limone" - dopo averlo trovato nella sala dove la mamma estetista lavora a casa, a Southwell, in Regno Unito. "I medici gli hanno salvato la vita diverse volte, sono stati fantastici" dice Emily, 34enne.Continua a leggere

Ospedale Bambino Gesù : Batterie killer - salvo Bimbo di 4 anni : Roma – Una pila a bottone ingerita all’insaputa dei genitori era finita a soli 3 millimetri dall’aorta provocando gravi ustioni all’esofago. L’oggetto è stato scoperto dai medici dell’Ospedale Pediatrico romano. Sottoposto a intervento di rimozione, il piccolo ora sta bene. Aveva ingerito una disk battery, una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi, senza che i genitori se ne accorgessero. Per questo motivo il ...

Cade dal primo piano - grave Bimbo di 4 anni : Cade dalle finestra: grave un bimbo di 4 anni . Attorno alle 13:30 il bambino è caduto da una finestra della sua abitazione, situata al primo piano di un palazzo in centro a Piacenza, ed è stato ...

Josè - eroe in spiaggia a 10 anni : salva un Bimbo dall'annegamento : Ha solo 10 anni, ma è già un eroe. Protagonista di un singolare salvataggio, nella tarda mattinata di ieri, il piccolo Josè Roberto, che ha evitato che un bimbo di 3 anni...

Incidente stradale in Scozia : due italiani tra i cinque morti - anche un Bimbo di 4 anni : EDIMBURGO - Ci sono due italiani, una donna e un bambino di 4 anni, tra le cinque vittime di un Incidente stradale accaduto la notte scorsa in Scozia. I due italiani erano a bordo di un minibus con ...

