Biglietti Milan-Genoa | come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A a San

Scaletta di Alanis Morissette a Milano il 25 luglio : orari e ultimi Biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai San Siro : Alanis Morissette a Milano si esibirà stasera, mercoledì 25 luglio, in occasione del Milano Summer Festival. Il concerto di Alanis Morissette a Milano è in programma all'Ippodromo Snai di San Siro alle ore 21.00 e gli ultimi biglietti sono in prevendita su TicketOne e presso i circuiti autorizzati. Il prezzo dei biglietti per l'evento è di 46,00 euro per posto unico intero non numerato, in piedi. Non è possibile scegliere biglietti in una ...

Milano - vendevano Biglietti del tram in nero : Atm licenzia 10 dipendenti : Il "buco", per la società che gestisce i trasporti milanesi, è di 70mila euro: i colpevoli si sono offerti di restituire la somma

Emis Killa a Milano e Roma - 2 concerti ad ottobre : Biglietti in prevendita su TicketOne : Emis Killa a Milano e Roma per due concerti ad ottobre. Sono stati annunciati oggi due concerti in programma per Emis Killa a Milano e Roma nel mese di ottobre. Emis Killa sarà in concerto per due date evento in autunno venerdì 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e sabato 13 ottobre al Quirinetta di Roma per Viteculture, due eventi unici ed imperdibili per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di martedì 17 ...

Iron Maiden - concerto a Milano / Scaletta - live all'Ippodromo Snai - San Siro : Biglietti e info sull'evento : Cresce l'attesa per il concerto degli Iron Maiden, che questa sera si esibiranno a Milano, all'Ippodromo Snai - San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. biglietti e Scaletta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:51:00 GMT)

Modigliani Experience Milano 2018 : date - prezzi dei Biglietti - orari e opere esposte al MUDEC : date con orari di apertura e prezzi dei biglietti per assistere alla mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, pittore e scultore livornese. Al MUDEC – Museo delle Culture di Milano si potrà vivere un’esperienza artistica unica e ammirare così le opere di uno dei più grandi maestri del Novecento. Al Museo delle Culture in programma la mostra multisensoriale dedicata a Amedeo Modigliani E’ stata inaugurata lo scorso 20 giugno presso ...

Raddoppio dei Thegiornalisti a Milano - nuova data al Mediolanum Forum : Biglietti in prevendita per il Love Tour : Il Love Tour si arricchisce di una nuova data dei Thegiornalisti a Milano: la band di Tommaso Paradiso raddoppia l'appuntamento meneghino al Mediolanum Forum previsto per il prossimo autunno, annunciando un secondo concerto il 19 novembre. L'ufficializzazione della seconda data milanese arriva dopo il sold out raggiunto da quella che avrebbe dovuto essere l'ultima data del Tour, ovvero il concerto del 18 novembre al Mediolanum Forum di ...

Scaletta degli Iron Maiden a Milano - il 9 luglio all’Ippodromo del Galoppo : ultimi Biglietti disponibili e orari : Gli Iron Maiden a Milano stasera, lunedì 9 luglio 2018. Il primo dei due concerti della band in Italia quest'anno avrà inizio alle ore 20.50 ma il gruppo sarà anticipato da alcune band di apertura. Gli opening act The Raven Age si esibiranno alle ore 18.15 e il chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge e Creed) è atteso sul palco alle ore 19.30. I cancelli apriranno alle ore 17.00. Gli Iron Maiden a Milano si esibiranno alle ore 20.50 ...

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - Biglietti e orari. La rabbia di chi non ci sarà : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:19:00 GMT)

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - Biglietti e orari. Foto : la folla attende sotto il sole : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:11:00 GMT)

Scaletta di Eminem a Milano il 7 luglio : info orari e ritiro Biglietti per l’unico concerto in Italia : Eminem a Milano il 7 luglio terrà il suo primo concerto in Italia all’Area Expo – Experience. Sarà la seconda esperienza in Italia dopo il 2001, anno in cui il cantante è stato ospite, non senza polemiche, del Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà. 28 pezzi in Scaletta per oltre due ore di concerto. I biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti e l'evento ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. La Scaletta si ...

Eminem - Concerto a Milano/ Area Ex-Expo : scaletta - Biglietti e orari. Sold out per l'ex cattivo ragazzo : Eminem, Concerto a Milano nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:23:00 GMT)

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - Biglietti e orari del primo live in Italia del rapper : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Beyoncè e Jay-Z Concerto Milano/ Stadio San Siro 6 luglio : Biglietti - scaletta e info : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:14:00 GMT)

Cancellato il concerto di Action Bronson a Milano il 4 luglio : info per il rimborso dei Biglietti : Action Bronson a Milano si sarebbe dovuto esibire stasera, mercoledì 4 luglio. L'evento è stato però appena Cancellato a causa di problemi di salute dell'artista. Vivo Concerti ha comunicato che l'evento di Action Bronson a Milano, al Circolo Magnolia, in programma per stasera, non si terrà a causa di una lesione al menisco riportata dal cantante nelle scorse ore. Il comunicato ufficiale parla di necessità di cancellare il tour europeo in ...