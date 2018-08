Berlusconi lascia l’ospedale San Raffaele | “Attriti con Salvini? Il centrodestra è

Berlusconi lascia san Raffaele : centrodestra deve andare d'accordo : Roma, 2 ago., askanews, - 'Il centrodestra è ineliminabile in Italia quindi dobbiamo sempre andare d'accordo'. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi risponde ad una domanda sulle tensioni ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Berlusconi - l'ultimo avviso a Salvini : "Se non lascia Di Maio - gli elettori lasceranno lui" : Intervista del leader di Forza Italia a QN: "In questo governo tutti i temi, tranne l'immigrazione, sono appaltati ai...

Da Silvio Berlusconi no a Marcello Foa e avviso a Matteo Salvini : "Se non lascia Di Maio - gli elettori lasceranno lui" : Sulla Rai "il problema non è il nome, ma il metodo". La pazienza di Silvio Berlusconi è al limite. La decisione del Governo di indicare Marcello Foa come presidente designato della Rai, senza una previa consultazione con le opposizioni, non gli è piaciuta affatto. Intende quindi far votare no ai suoi in Vigilanza Rai, compromettendone l'elezione. In un'intervista a QN Berlusconi lancia un "ultimo avviso a Salvini" sul loro ...

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia : “Grazie Berlusconi - ma partito ai minimi storici - affetto da malattia autoimmune” : Alessandra Mussolini lascia Forza Italia. A dare la notizia è proprio l’europarlamentare che da tempo a Strasburgo aveva già lasciato il gruppo del Ppe. La Mussolini in una nota comunica di aver parlato questa mattina con Silvio Berlusconi, che ringrazia per “l’affetto ed il sostegno politico e personale ricevuto in ogni occasione che penso di aver ricambiato con pari trasporto”. Le motivazioni? Secondo l’eurodeputata ...

Mario Mantovani : 'Forza Italia mi ha lasciato solo. Addio Berlusconi - vado con Giorgia Meloni' : Dopo l'ingresso di Simone Furlan, Giorgia Meloni aggiunge una nuova freccia al suo arco. È il caso di Mario Mantovani , ex vicepresidente della Regione Lombardia. Un forzista della prima ora, che ...

Marcello Veneziani su Silvio Berlusconi : 'Un declino inglorioso che non lascia eredi - quando avrebbe dovuto ritirarsi' : ' Silvio Berlusconi è stato l'ultimo Re d'Italia', esordisce Marcello Veneziani in un commento su Il Tempo . 'Da monarca si è sempre comportato, nel bene e nel male. E da re ha suscitato le passioni, ...

Alfano lascia il ministero e su Twitter scrive : “Spero in un rapporto affettuoso con Berlusconi” : “Ho il dovere e il piacere di ricordare, in questo momento di commiato dalla vita pubblica, il Presidente Berlusconi cui mi hanno legato anni di collaborazione e amicizia e con cui spero di tornare ad avere, fuori dalla contesa politica, un rapporto amichevole e affettuoso”. Il tweet arriva nel pomeriggio, dopo il giuramento del governo Conte. Angelino Alfano lascia il suo incarico di ministro degli Esteri e sul sito di microblogging ...

LEGA - SALVINI LASCIA Berlusconi?/ Rischio strappo centrodestra : "Qualcuno ha detto cose strane ultimamente" : LEGA, caos centrodestra: SALVINI molla BERLUSCONI? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:07:00 GMT)

Guido Crosetto - la bomba su Silvio Berlusconi prima di abbandonare il Parlamento : 'Deve lasciare spazio' : La bomba delle sue dimissioni dal Parlamento, Guido Crosetto doveva ancora lanciarla quando al Messaggero ha rilasciato di fatto la sua ultima intervista da deputato di Fratelli d'Italia. Dietro di sé,...