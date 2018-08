Berlusconi ha lasciato il San Raffaele | sto bene | tutto a posto

agi

(Di giovedì 2 agosto 2018) Silviohal’Ospedale Sandi Milano, dove era ricoverato da ieri. L’ex premier era entrato al nosocomio lunedì e nella stessa giornata (nel pomeriggio) era uscito, per poi farvi ritorno ed essere nuovamente dimesso oggi. Un breve ricovero dovuto ad alcuni controlli di routine cominciati il 30 luglio. Il presidente di Forza Italia è uscito intorno a mezzogiorno accompagnato dall’onorevole Licia Ronzulli, poi è salito in auto e si è allontanato. Ai cronisti che si sono avvicinati per chiedergli come stesse ha ris, abbassando il finestrino dell’auto: “, sto, grazie”. Poi è stato salutato da alcuni fan: in particolare uno è riuscito a stringergli la mano e ad augurargli “ogni