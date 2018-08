Bentornato Leo | ti ho odiato ma ti amo ancora un po'

huffingtonpost

: Super pomeriggio su @MilanTV! ore 16 - diamo il bentornato a @leo_de_araujo con uno speciale 'Milan Places' sulle… - MilanTV : Super pomeriggio su @MilanTV! ore 16 - diamo il bentornato a @leo_de_araujo con uno speciale 'Milan Places' sulle… - massydabala : @juventusfcen @bonucci_leo19 Bentornato Leo....ci vorrà un po’ per digerire la passata stagione! - Pielac81 : @bonucci_leo19 Ciao leo. Il 'Bentornato' te lo dovrai meritare perchè con la juve e con noi hai sbagliato alla gra… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Caro Leonardo Bonucci,che dire? Non c'è bisogno che ti indichi la porta d'ingresso e neppure quella d'uscita (che avevi tanta voglia di prendere l'anno scorso).Non è facile per noi tifosi accoglierti come un eroe. Lo sei stato. Ricordi quando sei venuto in curva a vedere la partita con noi? Sembravi felice e sorridente... poi le cose sono cambiate. I litigi, quei "vaffa" di troppo (che ci stanno a volte ma non in maniera così eclatante), il voler dimostrare altrove che tu eri più grande della squadra che ti ha fatto diventare grande.I fischi li hai ricevuti perché ci siamo sentiti traditi come se la nostra fidanzata se ne fosse andata con un altro per dimostrare di essere lui quello che rendeva la coppia una cosa speciale. Hai fallito. E quei famosi equilibri che hai detto di spostare sono rimasti immobili a guardarti cadere.È stato difficile ...