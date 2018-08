Belen | regina di Ibiza | tra scherzi e docce bollenti

dilei

(Di giovedì 2 agosto 2018) Anche per quest’anno la palma di celeb più seguita e ricercata, nelle sue vacanze estive, è senza dubbioRodriguez. Ormai eletta a furor di popolo “di“, visto che la modella e showgirl argentina ha fatto dell’isola spagnola il suo buen retiro estivo. Tra una cenetta con amici e parenti (figlio, mamma, fratelli e fidanzato Andrea Iannone), uno scatto in bikini, il video di una doccia bollente e le immagini rubate da qualche paparazzo, il tutto rigorosamente postato dalla stessasuo suo profilo Instagram, le sue vacanze sono le più social di tutti i vip, seguite in real time dai 7 milioni di follower. Che conoscono a memoria i suoi pasti, la sua routine quotidiana, il numero e il tipo di costumi da bagno che indossa, chi sono gli amici ammessi nella sua residenza estiva, l’arredamento della stessa e anche glinotturni che ...